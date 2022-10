Mistelbach: Start für die Fachhochschule

Wilfing: „Diese erste universitäre Ausbildung im Bezirk Mistelbach stellt einen Riesenerfolg im Hinblick auf die Zukunft unseres Bezirkes dar. Besonders im Bereich der Gesundheits- und Krankenpflege ist es enorm wichtig, dass wir die Ausbildung im Weinviertel anbieten können, denn wer hier bereits sein Studium und sein Praktikum macht, bleibt hoffentlich sein Berufsleben lang auch hier im Weinviertel.“ Von den fünf Burschen und 18 jungen Damen stammen zwei aus Wien, alle anderen aus dem Weinviertel wie aus Altlichtenwarth, Asparn/Zaya, Höbersbrunn und Unterstinkenbrunn. Studiengangs- und Institutsleiter Prof.(FH) Markus Golla ist bereits jetzt stolz auf die Truppe: „Wir haben durchwegs motivierte Studenten hier im Hörsaal. Ich freue mich auf diese Aufgabe, der Standort ist darüber hinaus außergewöhnlich schön geworden.“

Studentinnen und Studenten des 1. Uni-Lehrgangs mit Bgm. Erich Stubenvoll, LTP Karl Wilfing, Marion Stampfer/Studienassistenz. Foto: LT-Direktion NÖ /Evelyn Schultes

Start in Hörsaal und Praxiszimmer

Unterrichtet wird in einem großen Hörsaal, der 70 Plätze fasst und in drei weiteren kleinen Hörsälen, im Praxisraum werden sich Kleingruppen von 15 Personen auf sechs Betten aufteilen und Fertigkeiten wie Wundversorgung lernen. Völlig neu sind die fünf VR-Plätze, wo mittels Virtual Reality-Brillen Notfälle geübt werden oder auch das Herz in Anatomie von Innen „betreten“ und erkundet wird. An die 40 haupt- und nebenberufliche Professor*innen von der FH Krems und aus dem Landesklinikum Mistelbach sowie je nach Fachgebiet Experten beispielsweise vom AKH-Wien oder aus dem St. Anna Kinderspital oder gar Spezialisten aus dem Ausland, werden in der 4jährigen wissenschaftlichen Ausbildung hinzugezogen.

Prof.(FH) Markus Golla, Bürgermeister Erich Stubenvoll, Student Leon Reiskopf (Höbersbrunn), Studentin Lisa Hartmann (Unterstinkenbrunn) und Landtagspräsdient Karl Wilfing . Foto: LT-Direktion NÖ /Evelyn Schultes

Golla: „Die Pflegekräfte werden top ausgebildet sein, ob in den herkömmlichen Verfahren oder mittels neuester Technik, ob mit technischen Hilfsmitteln oder völlig analog für den Ernstfall, wenn nichts mehr funktioniert. Es gilt, auch für Ausnahmesituationen trainiert zu sein.“ Zusätzlich stehen, wenn gewünscht, Auslandsaufenthalte in Krisengebieten wie der Ukraine oder in Afrika offen.

Ausbau in der Pipeline

Angestrebt war ursprünglich die Vergabe von 50 Studienplätzen, jedoch auch mit den belegten 23 wurde die Mindestmarke von 15 Personen klar übertroffen. Bürgermeister Erich Stubenvoll: „Unser Weg ist sehr klar definiert, denn die Student*innen von Heute sind unsere Pflegekräfte von Morgen. Aufgebaut auf die nächsten drei Jahre werden 150 junge Menschen hier in Mistelbach studieren und es ist ein schönes Ziel, die Schulstadt Mistelbach mit universitären Lehrgängen zu erweitern.“

Bei Erfolg dieses Piloten, soll es noch weitere Uni-Lehrgänge in Mistelbach geben. Wilfing abschließend: „Es muss noch viel, viel mehr geschehen. Und ich bin davon überzeugt, dass auch Lehrgänge für Sparten wie Physiotherapie, Laborassistenz, etc. hier am Standort Mistelbach folgen werden. Wir haben hier noch einiges in der Pipeline.“

