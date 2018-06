„In den letzten Jahren wurden seitens der ÖBB mit der Deponie Zöchling mehrere Lösungsvarianten für eine alternative Entladestelle untersucht“, sagt ÖBB-Sprecher Christoph Seif auf NÖN-Anfrage. Anrainer hatten sich über die Staubentwicklung beim Umladen beschwert.

Die ÖBB seien jederzeit bereit, erneut in Gespräche einzutreten, um eine Verladung außerhalb Mistelbachs möglich zu machen, sagt Seif. Deponiebetreiber Johann Zöchling hatte die Bundesbahnen dafür verantwortlich gemacht, dass bislang keine alternative Umladestelle für die Schlacken aus der Restmüllverbrennung gefunden wurde.

Seit Jahren werden die in der Deponie Zöchling deponierten Verbrennungsrückstände aus Dürnrohr mit der ÖBB angeliefert, am Lokalbahnhof mitten in der Stadt auf Lkws umgeladen und dann zur Deponie gebracht. Anrainer klagen über immense Lärm- und Staubbelastung. Eine Entladestelle hinter der M-City, direkt bei der Deponie, wurde zwar schon mehrmals angedacht, die Verhandlungen scheiterten bisher immer.

„Für eine zufriedenstellende Lösung sind nach dem Verursacherprinzip allerdings zuerst seitens der Deponie Zöchling die notwendigen Schritte zu setzen“, hält Seif fest.