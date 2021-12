Streit um Impfung: "Wurde getäuscht“

Irritationen bei einer NÖN-Leserin, nachdem sie sich ihren dritten Stich im Impfzentrum im Mistelbacher Stadtsaal holen wollte: In Erwartung, wieder BioNTech/Pfizer, wie schon die zwei mal davor, zu bekommen, ging sie zum ärztlichen Aufklärungsgespräch. Erst als sie beim Gehen nachfragte, welchen Impfstoff sie eigentlich bekomme, erfuhr sie, dass es der von Moderna sei. Pfizer bekämen nur noch Personen unter 30 Jahre, wurde ihr auf Nachfrage gesagt: „Ich finde das eine Frechheit und nicht in Ordnung, wenn man impfwillige Personen so in die Irre führt und überrumpelt,“ ärgert sich die Frau.

„Durch die Vorverlegung der Impfungen sind auch die Lieferketten durcheinander gekommen."

„Das Problem war, dass wir bis vergangenen Freitag nicht wussten, ob wir genügend BioNTech/Pfitzer-Impfstoff nachbekommen“, sagt Stefan Spielbichler von Notruf 144, die in NÖ für das Impfstoffmanagement zuständig sind: „Durch die Vorverlegung der Impfungen sind auch die Lieferketten durcheinander gekommen.“ Denn die großen Lieferungen hätten erst im Jänner und Februar eintreffen sollen - ursprünglich war ja geplant, dass man sich erst nach sechs Monaten den dritten Stich holen sollte. „Hätten wir weiter geimpft, wie vorher, wäre uns der BioNTech-Impfstoff nächste Woche ausgegangen“, sagt Spielbichler. Da Moderna nicht an Jüngere verimpft werden darf, habe man diese Entscheidung getroffen. Die sei aber jetzt ohnehin hinfällig, da es der Bundesregierung gelungen sei, eine vorzeitige Impfstofflieferung zu bekommen.

Ist BioNTech besser als Moderna? „Im Prinzip ist es egal, weil beides mRNA-Impfstoffe sind“, sagt Spielbichler: „Manche wollen sogar dezidiert eine Kreuzimpfung.“

Wurde die klagende Geimpfte im Impfzentrum getäuscht? Nein, sagt Spielbichler: Sie habe einen Moderna-Fragebogen ausgefüllt und sich bei der Moderna-Impfstraße angestellt. Denn es gebe für jeden Impfstoff eine eigene Impfstraße im Impfzentrum: „Aber die Dame kann sich gerne mit Fragen an uns wenden“, bietet Spielbichler an.