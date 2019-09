Die Großbaustelle des Jahres, die Josef Dunkl-Straße zwischen Lagerhaus und Arbeiterkammer-Kreuzung, wird demnächst fertiggestellt. Derzeit laufen die Asphaltierungsarbeiten. Wenig glücklich sind die Mistelbacher allerdings mit der Bepflanzung nach den Bauarbeiten.

Denn für die Arbeiten mussten einige Bäume gefällt werden, jetzt werden sie nicht mehr nachgepflanzt. Warum? „Weil im Untergrund Gasleitungen laufen und darüber keine Bäume mehr gepflanzt werden dürfen“, sagt Verkehrsstadtrat Peter Harrer (ÖVP). Es bestünde die Gefahr, dass Wurzeln die Leitungen beschädigen können.

„Wir wollen die Straße aber auf jeden Fall begrünen“, sagt Harrer: „Derzeit prüfen wir, ob es möglich ist, Bäume in Gefäßen zu pflanzen, damit die Wurzeln keine Gefahr für die Einbauten im Untergrund sind“, sagt der Stadtrat. Gelingt das nicht, gibt es die Möglichkeit Sträucher zu pflanzen: „Die sollten kein Problem sein.“ Eine weitere Möglichkeit wäre die Gestaltung von Grünflächen mit hochwachsenden Gräsern, wie sie beispielsweise in der Gaweinstaler Ortsdurchfahrt gepflanzt wurden.

Nächstes Jahr wandert die Baustelle weiter Richtung Bahnstraße. Hier fürchten die Unternehmer bereits die anstehenden Sperren. Harrer beruhigt: „Die Straße wird in eine Richtung immer befahrbar sein“, an einem entsprechenden Konzept wird bereits gearbeitet. Stadtauswärts wird dann die Bahnstraße befahren, in die Stadt wird man über die Oserstraße umgeleitet werden. Das sei hinsichtlich der Verkehrsführung einfacher.