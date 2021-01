Eine Topothek ist eine Online-Plattform, auf der unter Mitarbeit der Bevölkerung das lokalhistorisch relevante Material und Wissen, das sich in privaten Händen befindet, gesichert, erschlossen und online sichtbar gemacht wird.

Zielsetzung einer Topothek ist es, das historische Erbe (Fotos, Bilder, Karten, Videos, Dokumente etc.) digitalisiert über das Web allgemein verfügbar zu machen.

Interessierte können sich in der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Mistelbach. „Wir hoffen, dass sich in allen Katastralgemeinden Interessierte finden, damit auch Mistelbach sehr bald als neue Topothek-Gemeinde online gehen kann“, so Kulturstadtrat Josef Schimmer.