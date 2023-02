Mistelbach sucht wieder das Valentinspärchen

Die Bezirksstadt sucht wieder das Mistelbacher Valentinspärchen: Die Aktion hat die Mistelbach Marketing GmbH (MIMA) im Vorjahr ins Leben gerufen und da „sich diese Aktivität großer Beliebtheit erfreute, wollten wir an diesen Erfolg anknüpfen“, erzählt Manuel Bures. Die Mistelbacherin Jennifer Hochmeister und ihr Thomas gewannen 2022 die Valentinsaktion: „Ein Wochenende, das wir in unserem Leben wohl nie wieder vergessen werden“, resümierten sie.

Bis 14. Februar können sich also Pärchen über die Puls4-Website mit ihrem Pärchenfoto und ihrer persönlichen Love-Story bewerben und einen Verwöhntag in der Weinviertler Bezirkshauptstadt gewinnen: Shoppingtag, Friseurtermin, eine Partnermassage und eine komplette Neueinkleidung stehen am Programm, dazwischen wird das Pärchen mit Champagner und regionalen Köstlichkeiten verwöhnt, danach geht es mit dem Chauffeur-Service weiter zur Übernachtung in die Therme Laa.

„Da wir mit der in Österreich einzigartigen Valentins-Aktion und der Kooperation mit Puls4 über 300.000 Personen auf den Standort Mistelbach aufmerksam machen konnten und uns dazu positive Rückmeldungen aus ganz Österreich erreichten, haben wir uns dazu entschieden, die Suche nach dem Mistelbacher Valentinspärchen auch 2023 wieder auszurufen“, führt Bures aus. Worum geht's?

