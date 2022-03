Täglich kommen neue Exponate ins MAMUZ

Stellenweise wirkt das MAMUZ Mistelbach im Moment noch mehr wie ein Lager samt angeschlossener Werkstatt, als wie ein Museum: Seit der Vorwoche wird die Architektur der nächsten Ausstellung „Königreiche der Eisenzeit“ aufgebaut, sei vergangenen Montag werden die ersten Ausstellungsobjekte angeliefert, der Zustand dokumentiert und bereits in den Schaukästen platziert.

Beim NÖN-Lokalaugenschein waren es hauptsächlich Objekte des Naturhistorischen Museums, die ausgepackt wurden: eine hölzerne Haue aus einem Salzbergwerk, eine Butte aus Fell und Holzgestell. Und der „Vogelwagen von Glasinac“ – eines der Prunkstücke der Schau. Die Restauratoren Gergona Almstädter und Daniel Oberndorfer richten das 2.600 bis 2.800 Jahre alte Objekt wieder im Schaukasten aus, nachdem sie es begutachtet haben.

Objekte für Ausstellung extra restauriert

In Vorbereitung der Ausstellung wurden manche Objekte für Ausstellung extra restauriert. Almstädter zeigt ein Gefäß, dann die Bilder, wie es vor der Sanierung ausgesehen hatte: „Das wurde Anfang des 20. Jahrhunderts schon einmal restauriert, allerdings hatten die damals nicht unsere Materialien“, erzählt sie.

Teile des geklebten rituellen Gefäßes waren wieder herausgebrochen, ein Scherbenhaufen ist auf den gezeigten Bildern zu sehen. In mühevoller Kleinarbeit wurden die Teile gereinigt und wieder verklebt. „Da geht es nicht nur um die Restaurierung, sondern auch darum, dass es wieder transportierbar wird“, sagt Almstädter.

Über 200 Objekte und Objektgruppen werden bei der heurigen Schau zu sehen sein, sagt MAMUZ-Geschäftsführer Christopher Mayer, laufend kommen Kuriere und bringen neue Schaustücke.

Die Hallstattkultur, die bei der extra für das MAMUZ gestalteten Ausstellung aufgearbeitet wird, erstreckte sich von 800 bis 450 v. Chr. von Frankreich bis Ungarn, in Mistelbach werden Objekte hauptsächlich aus NÖ und Österreich, aber auch aus Süddeutschland, der Slowakei und Ungarn zu sehen sein. „Uns war wichtig, den Bezug zu den Funden und Grabhügeln in der Region herstellen zu können“, sagt Mayer.

Spannend für ihn auch, dass die Schau die letzte historische Epoche behandelt, in der es noch keine schriftlichen Quellen gibt: „Wir wissen, dass es Kleinkönige oder Fürsten gab, dass sich gesellschaftliche Schichten ausbildeten, aber wir wissen noch nicht, wie die Herrscher und Fürsten geheißen haben.“ In der auf die Hallstadtzeit folgenden Laténe-Zeit sei das dann anders.

Sie wird in einer Ausstellung in den kommenden Jahren im MAMUZ behandelt werden. „Bis zur Eröffnung wird es stressig“, sagt Mayer, der jedoch weiß: „Aber das ist immer so. Wir werden mit dem Aufbau rechtzeitig fertig.“

Ausstellungseröffnung ist am 18. März. Die Schau ist bis 27. November zu sehen.

