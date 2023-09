Mistelbach Tag der Lehre: Für jeden gibt es den richtigen Job

Tag der Lehre in Mistelbach: Stadtrat Peter Harrer, Gernot Wiesinger von der Wirtschaftskammer, Bezirksstellenobmann Kurt Hackl, "wir mistelbach"-Obfrau Sabine Buryan, Lehrlingsausbildende Unternehmerin Karin Scheider, Bürgermeister Erich Stubenvoll und Unternehmer Benjamin Hymer. Foto: Stadtgemeinde Mistelbach

E rstmals findet dieses Jahr der „Tag der Lehre“ am 27. September in Mistelbach statt. Die Bezirksstelle Mistelbach der Wirtschaftskammer Niederösterreich und das Stadtmarketing Mistelbach organisieren den Tag der Lehre und viele Betriebe zeigen an ihren Standorten die unterschiedlichsten Lehrberufe.

Unter zahlreichen verschiedenen Lehrberufen kann ein passendes Berufsbild gewählt werden. In einigen Betrieben wird es auch die Möglichkeit geben, selber Hand anzulegen und kleine Tätigkeiten durchzuführen. Termine für Schnupperwochen und im besten Fall ein Bewerbungsgespräch direkt mit dem Chef soll das Ziel sein. „Wir gehen hier nicht den Weg der klassischen Berufsmesse, sondern wollen die Lehrberufe dort vorstellen, wo und mit wem die Ausbildung passiert: In den Betrieben“, sagt WKNÖ-Bezirksausschussstellenmitglied Gernot Wiesinger: „Die Wirtschaft und die Gesellschaft sind angewiesen auf gut ausgebildete Fachkräfte - diese werden in jeder Branche gesucht.“