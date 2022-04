Tests im Container, Impfung übersiedelt

Werbung

Mit 31. März sperrte die Teststraße der Stadtgemeinde in der Sporthalle Mistelbach zu: Die Änderung der Teststrategie des Bundes hatte den Testzenten der Gemeinden die Finanzierung entzogen.

Was aber nicht heißt, dass es künftig keine PCR-Testmöglichkeit in Mistelbach mehr gibt: Apotheker Klaus Dundalek betreibt weiterhin seinen Testcontainer am Parkplatz hinter der Apotheke in der Franz Josef Straße. Nach einer Registrierung und einer Erklärung, dass man künftig nur in NÖ PCR-Testen gehen wird, hat man dort Anspruch auf fünf Tests pro Monat, Antigentests durch das Testteam im Container kosten künftig 25 Euro, da sie nicht mehr vom Bund finanziert werden.

Fünf Antigentests für Zuhause

Allerdings hat jeder künftig Anspruch auf fünf Antigentests für Zuhause. „Die werden wir vermutlich ab 9. April abgeben können“, sagt Andrea Schiller von der Apotheke Mistelbach. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 8 bis 12 und 13 bis 16 Uhr.

In der Sporthalle Mistelbach wurden täglich zwischen 250 und 300 Tests durchgeführt, die Spitzentage waren Weihnachten und Silvester: „Da es nirgends sonst Testmöglichkeiten gegeben hat, sind die Leute aus ganz NÖ zu uns gekommen“, erzählt Andrea Schiller. Das hat dann auch das Teststraßenteam an seine Grenzen gebracht. Getestet wurden trotz massiver Überziehung der Öffnungszeiten alle Testwilligen. Seit dem Ende der Teststraße hat sich das Interesse an Testungen, auch wegen des Wegfalls der 3G-Regeln, massiv reduziert, sagt Andrea Schiller.

Das jetzt nicht mehr gebrauchte Teststraßenteam bleibt weiter in Kontakt, gemeinsame Heurigenbesuche sind geplant. Denn, davon sind alle überzeugt und auch dazu bereit: Sie rechnen damit, dass im Herbst möglicherweise die Teststraßen wieder hochgefahren werden müssen.

„Ich danke der Familie Dundalek und den unzähligen Freiwilligen bei der Teststraße für ihren Einsatz“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll: Denn gemeinsam mit der Apotheke habe man in der gemeinsamen Teststraße für die Region ein Testangebot geschaffen, das seinesgleichen sucht: Selbst die größte Stadt im Weinviertel, Stockerau, hatte es nicht geschafft, eine PCR-Teststation auf die Beine zu stellen. Und im kleinen Mistelbach war es möglich, Montag bis Samstag morgens, ohne Anmeldung PCR- und Antigentests zu machen.

Wie geht es mit der Corona-Impfung in Mistelbach weiter? Derzeit hat das Impfzentrum des Landes im Stadtsaal noch offen, der Andrang ist eher lau:

Zwischen 27. März und 2. April holten sich gerade mal 180 Personen eine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung im Bezirk. Wenn dieses Impfzentrum im Erdgeschoss des Stadtsaales einmal sperrt, soll ein kleineres Impfzentrum in der ehemaligen Lichtquelle in der Hafnerstraße installiert werden, wo sich derzeit auch die behördliche PCR-Gurgelteststation befindet.

