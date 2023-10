Tierheim Dechanthof ist momentan bei Hunden vollkommen ausgelastet

Derzeit beherbergt das Tierheim Dechanthof fünf Listenhunde: vier American Staffordshire Terrier und einen Pitbull. Die Tiere stammen aus behördlichen Abnahmen bzw. wurden dem Tierheim als Fundhunde gemeldet. „Im Umgang mit den Pflegerinnen verhalten sich die Hunde nicht auffälliger als manche unserer Tiere anderer Rassen. Sie sind sehr lernfähig, lernwillig und begreifen schnell. Gewissen Verhaltensweisen lassen sich oft aus ihrer Vorgeschichte, die wir leider nicht von jedem Hund kennen, erklären“, erzählt Obfrau Elisabeth Bock.

Zu dem tragischen Vorfall in Oberösterreich kann und möchte Bock nicht sehr viel sagen, da ihr die Umstände zu wenig bekannt sind und die Ermittlungen noch laufen. „Eines jedoch kann ich schon sagen: Kein Welpe wird als „Kampfhund“ geboren. Das Problem liegt, wie schon oft zitiert, am anderen Ende der Leine“, erklärt die Obfrau. Falsche, nicht artgerechte Erziehung und Haltung machen oft aus einem Hund, der eigentlich eine sehr hohe Reizschwelle dem Menschen gegenüber hat, den Hund, der dann in der Öffentlichkeit als „Killer“ bezeichnet wird. „Der Mensch ist verantwortlich, was aus dem Hund gemacht wird!“

Das Tierheim bemerkt derzeit eine verstärkte Anfrage nach privater Abgabe von Tieren. „Ob es mit der Teuerung zusammenhängt, lässt sich nicht eindeutig sagen, als Abgabegrund werden – neben Zeitmangel und Allergien – oft auch finanzielle Gründe genannt“, informiert die Obfrau.

Private Abgaben sind derzeit aber ohnedies kaum möglich, da das Tierheim aus allen Nähten platzt und völlig überfüllt ist. Derzeit beherbergt es ca. 40 Hunde und mehr als 150 Katzen. „Das Unglück in Oberösterreich wird möglicherweise die Lage noch verschärfen, denn Listenhunde sind ohnedies sehr schwer zu vermitteln“, befürchtet Böck.

Die letzte Vermittlung eines Listenhundes ist allerdings wirklich erfolgreich verlaufen, wie die Obfrau berichtet, und die neuen Besitzer berichten ihr immer wieder, welche Freude sie mit dem „Kampfschmuser“ haben.