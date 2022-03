Ukraine-Hilfe: „Das war nicht die letzte Sammelaktion“

„Wir wollten ein oder zwei Kinderwägen und ein paar Powerbanks für aus der Ukraine Geflüchtete sammeln. Daraus wurden 32 Kinderwägen, 37 Powerbanks, 50 Kilo Babyanfangsmilch und unzählige weitere Lebensmittel“, erzählt Mateusz Bialik, der mit seiner Frau und Bona Valetudo-Chefin Amina parallel zur großen Ukrainehilfe der Stadt eine eigene Hilfsaktion auf die Beine gestellt hat.

„Meine Frau und ich haben geografisch wie auch sprachlich einen Bezug zur Ukraine: Ich bin gebürtiger Pole, meine Frau ist gebürtige Moldawierin“, erzählt der Mistelbacher im NÖN-Interview. Gestartet hatte er die Hilfsaktion, da viele seiner polnischen Freunde und auch aus seiner Familie furchtbare Zustände an der polnisch-ukrainischen Grenze geschildert hatten.

„Die Leute saßen auf Decken am Boden, es gab keine Betten oder Matratzen!“

Mirza Sejdic Hilfstransport-Organisator über die Zustände in einem Flüchtlingsauffanglager in Polen.

Die gesammelten Güter wurden mit dem Firmenbus und einem Transporter von Rame Bau nach Chelm gebracht, einer Stadt, rund 30 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt: „Wir sind allen Helfern dankbar und freuen uns, den geflüchteten Menschen damit helfen zu können“, sagt Bialik: „Auch, wenn es nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist.“

Für die beiden ist die Hilfe noch nicht zu Ende: Einerseits werden sie ihr Haus für Flüchtlingsfamilien öffnen, andererseits ist angedacht, die Sammelaktion zu wiederholen.

Der Chef unterstütze Aktion sofort

Einen eigenen Hilfstransport organisierte auch der Schricker Mirza Sejdic, Chef der Mistelbacher LTS Auto Service Group: Einer seiner Mitarbeiter mit polnischen Wurzeln hatte ihm erzählt, dass er gerne Hilfsgüter an die polnisch-ukrainische Grenze bringe wolle. „Da ich selbst Migrationshintergrund habe, hat mich das sehr bewegt“, erzählt Sejdic, dessen Familie 1994 vor dem Krieg am Balkan aus Bosnien nach Österreich flüchtete. Er begann zu organisieren: Von seinem Chef Roman Loschy holte er sich das OK, dass er Firmenfahrzeuge für die Hilfsaktion verwenden dürfe, Freude, Geschäftspartner und die Kameraden der FF Schrick begannen zu sammeln und rasch war klar, dass die beiden Transporter nicht ausreichen würden.

Nach einem Anruf beim Chef konnte der Schricker über fünf Fahrzeuge und zusätzlich 1.000 Euro für Babynahrung, Windeln und Hygieneartikel verfügen. Und: Chef Roman Loschy und seine Frau Barbara entschieden sich, beim Konvoi mitzufahren. Die Hilfsgüter wurden bis unter die Decke der Transporter gestapelt: „Ich bin überzeugt, dass jedes Auto definitiv überladen war“, lacht Mirza Sejdic. Ziel der Fahrt war ebenfalls Chelm. Von dort werden die Hilfsgüter mit Lkws direkt in die Kriegsgebiete in der Ukraine gebracht.

Bedrückend für die Mistelbacher war, was sie in einem Auffanglager für Geflüchtete sahen: „Die Leute saßen auf Decken am Boden, es gab keine Betten oder Matratzen“, schildert Sejdic: „Es waren gefühlt 300 Menschen da: Familien, Frauen und Kinder, in einem großen Raum, der nur durch Leintücher abgeteilt war.“

Besonders berührend für den Familienvater, als schon beim Sammeln ein Vierjähriger mit seinem Spiderman-Rucksack und einiger seiner Spielsachen darin gekommen war und diese für ukrainische Kinder spenden wollte. Die Sammler versprachen damals dem jungen Mann, dass seine Spende in gute Hände kommen werde.

In Chelm lernten sie im Flüchtlingslager einen jungen Mann kennen, der mit seinem zweijährigen Sohn geflüchtet war, die Mutter war verschollen, der Sohn selbst wegen Unterkühlung und Corona ins Spital eingeliefert worden: „Wir gaben dem Vater den Rucksack, der Inhalt sollte seinen Sohn so gut wie möglich trösten“, sagt Mirza Sejdic.

Auch für ihn war es wohl nicht die letzte Sammelaktion: „Ich habe in Chelm mit den Verantwortlichen gesprochen: Am meisten benötigen sie zur Zeit Nahrungsmittel, Hygieneartikel, Medizin, Medikamente und Batterien“. Die nächste Hilfsfahrt ist im April geplant.

