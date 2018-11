„Ohne persönliche Beratung wird sich der Fahrkartenkauf am Bahnhof zum totalen Chaos steigern“, befürchtet SPÖ-Stadträtin Renate Knott. Die Sozialdemokraten fürchten, dass die ÖBB auf ihren Bahnhöfen die Personenkassen schließen und entweder durch Automaten oder Verkaufsstellen in Trafiken und Geschäften ersetzen wollen.

Was plant die ÖBB tatsächlich? „In Hollabrunn wurde Anfang November der erste Bahnhofsgreißler „Nah&Frischpunkt“ eröffnet. Dabei handelt es sich um ein Konzept, das in kürzester Zeit breite Zustimmung und Akzeptanz gefunden hat, und auch für Mistelbach geplant ist“, sagt ÖBB-Sprecher Christoph Seif. Beim Bahnhofsgreißler würden Bahntickets verkauft, es gebe belegte Backwaren sowie eine kalte und eine heiße Theke mit frischen Snacks to go. Auch eine hochwertige Kaffeetheke sei Bestandteil dieses Konzepts, ebenso eine kleine Auswahl an Lebensmitteln.

Während der Umbauphase, bevor der Bahnhofsgreißler dort neu eröffnet, müssten die Kunden der ÖBB ihre Tickets am Automaten oder online sowie in der ÖBB App kaufen, sagt Seif: „Aber auch da werden in der ersten Zeit Mitarbeiter vor Ort sein, die bei der Umstellung helfen.“

Die Sozialdemokraten bleiben da aber skeptisch, ob der Ticketverkauf im Bahnhofsgreißler tatsächlich so problemlos funktionieren wird: „Schon jetzt bilden sich am Bahnhof Mistelbach zu Spitzenzeiten beim Schalter lange Schlangen, viele Menschen stehen ratlos am Automaten – und versäumen dadurch nicht selten ihre Züge!“, sagt Stadträtin Knott.