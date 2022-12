Umbenennung: Europa-Platz statt Hötzendorf

Werbung

Conrad von Hötzendorf war einer der Feldherren, die Österreich-Ungarn in den Ersten Weltkrieg getrieben haben. Dass der „Conrad Hötzendorf-Platz“ bei der Berufsschule so heißt, störte schon länger. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde die Umbenennung des Platzes in Europa-Platz beschlossen.

Der Aufwand dafür hält sich in Grenzen: Denn der Hötzendorf-Platz hat genau zwei Hausnummern: „Ich habe mit Maria Heindl ein nettes Gespräch geführt. Sie ist einverstanden, dass ihr Haus künftig die Adresse Franz Josef Straße 4 haben wird“, berichtete Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ): „Dafür hat sie sich gewünscht, dass sie sich ihre alte Hausnummer „Hötzendorf-Platz 4“ behalten darf“. Ein Wunsch, den die Gemeinde gerne erfüllte. Eine neue Hausnummer bekommt auch die Berufsschule: Bisher Hötzendorf Platz 2 wird sie künftig Europa-Platz 1 als Adresse haben.

Motor hinter der Umbenennung war EU-Gemeinderätin Claudia Pfeffer: „Eine Mords-Arbeit“, zollte Grüne-Stadträtin Martina Pürkl ihren Respekt. Sie war eine jener, die die Umbenennung des Hötzendorf-Platzes gefordert hatten. „Europa war übrigens eine griechische Prinzessin, nach der unser Kontinent und die EU benannt sind“, sagte sie: „Mir ist wichtig, dass der Platz jetzt nach einer Frau benannt ist.“

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.