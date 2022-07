Umstrittene Nazi-Ehrentafel wird entfernt

Werbung

Mit einem Großaufgebot in den Zuhörerrängen war der Kameradschaftsbund zur Gemeinderatssitzung am 5. Juli angerückt: Der Gemeinderat sollte über eine eventuelle Entfernung der Nowotny-Tafel von der Friedhofsmauer beim Heldenfriedhof beraten. Mit langen Gesichtern mussten sie miterleben, wie sich der Gemeinderat mehrheitlich für die Abnahme der Nowotny-Tafel aussprach.

Was sich in den Wochen seit dem NÖN-Bericht über die Pläne und der Gemeinderatssitzung geändert hatte: Der ÖKB hatte auf der umstrittenen Tafel den Wortlaut „Heldengedenktafel“ durch „Soldatengedenktafel“ ersetzen lassen, am Ende wurde die Urheberschaft der Tafel deutlich gemacht. Beides waren Kritikpunkte des Entfernungsantrages.

„Vor dem Beschluss will ich keine Stellung nehmen“, sagte ÖKB-Stadtgruppen-Obmann Walter Ofenauer als ihn die NÖN auf die Änderungen auf der Tafel ansprach. Schlussendlich stimmten in geheimer Abstimmung 21 Gemeinderäte für und 12 gegen die Abnahme der Tafel, ein Stimmzettel war ungültig.

Ein Ergebnis, das sich in den Wortmeldungen nicht widerspiegelte: Denn da waren die Entfernungsbefürworter deutlich in der Mehrheit; Matthias Rausch (SPÖ) zitierte aus dem Gutachten des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes DÖW, das Nowotny als hochrangiges NSDAP-Mitglied einstufte: „Lassen wir diese Zeit endlich hinter uns“, forderte er. Friedrich Brandstetter (Liste aktiver Bürger LaB) forderte überhaupt, dass die Zeit zwischen 1938 und 1945 in Mistelbach einmal wissenschaftlich aufgearbeitet werde: „Überzeugten Nationalsozialisten darf man keine Denkmäler aufstellen und keine Ehrentafeln errichten. Auch dann nicht, wenn sie keine Verbrechen begangen haben!“

Man könne Nowotny nicht aus seiner Zeit herauslösen. Martina Pürkl (Grüne) verwies darauf, dass Mistelbach der letzte Ort sei, an dem Nowotny noch eine letzte Ehre erwiesen werde – und das nur, weil er hier ein paar Jahre seiner Jugend verbracht habe: „Was ist das für eine Ehre, wenn man die jemanden erweist, der ein Held des NS-Unrechtsregimes war?“

Bei den zuhörenden ÖKB-Mitgliedern, die immer wieder durch Zwischenrufe auffielen, kam das gar nicht gut an: „So ein Blödsinn“, kommentierte einer. Roswitha Janka (SPÖ) verwies darauf, dass dieser Antrag von einer Gruppe Mistelbacher gestellt wurde, deren Mitglieder unterschiedlicher politische Couleurs seien: „Mit dieser Tafel wird dem Nationalsozialismus und dessen Gräueltaten eine Plattform geboten.“

Nur FPÖ für Erhalt der Nowotny-Tafel

Einzige Stimme für ein Belassen der Tafel war FPÖ-Gemeinderätin Elke Liebminger, die auf die Anerkennung Nowotnys verwies, die der Jagdpilot auch in Kreisen der alliierten Fliegerei hat. Außerdem sei es wichtig, dass Geschichte nicht nur in verstaubten Büchern, sondern auch im wirklichen Leben erlebbar sei. Martina Pürkl stellte den Zusatzantrag, dass nach der Abnahme der Tafel eine Gedenktafel für alle Opfer der nationalsozialistischen Gewalt und Willkürherrschaft aufgehängt werde.

Die Abstimmung: 21 Gemeinderäte waren für die Abnahme der Nowotny-Tafel, SPÖ, LAB, NEOS und drei ÖVP-Gemeinderäte waren für Anbringung der Nazi-Opfertafel.

Die ÖKBler waren enttäuscht: Weil die 1979 mit Zustimmung des damaligen Gemeinderates aufgehängte Tafel jetzt entfernt werden muss und weil die vorgenommenen Änderungen nicht entsprechend gewürdigt wurden.

„Wir müssen den Beschluss akzeptieren, verstehen tun wir ihn nicht“, sagte ÖKB-Stadtgruppenobmann Walter Ofenauer tief betroffen nach dem Beschluss: „Jetzt werden wir überlegen, was wir mit der Tafel machen.“ Denn die ist nach wie vor im Eigentum des Mistelbacher ÖKBs. „Vielleicht werden wir sie auf Privatgrund aufhängen“.

Verschiebung statt Lösung

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.