Zwei seelenverwandte Städte feierten ihre Freundschaft

Walter kennt die Partnerschaft von Beginn an: Als Tochter eines Neumarkter Stadtrates und Gattin des Kapellmeisters der Blaskapelle Pölling: „Es ist schön zu sehen, wie diese Freundschaft lebt.“ Warum passt diese Beziehung zwischen dem Weinviertel und der Oberpflaz? „Weil die Chemie stimmt“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll. „Wein, Bier und viele gesellige Kontakte“, sagt Oberbürgermeister Thomas Thumann. Die 540 Kilometer Distanz seien keine Entfernung, sondern ein Weg der Vorfreude, sagt Thumann. Quasi: Seelenverwandte Städte.

Vor 40 Jahren war Josef Achatz in Niederösterreich unterwegs und suchte eine Partnerstadt, die zur bayrischen Kreisstadt passt. Als sie ins Weinviertel, kamen, strandeten in einem Weinkeller in Eibesthal – und der Rest ist Geschichte. Am 14. Mai 1983 unterzeichneten Oberbürgermeister Kurt Romstöck und Bürgermeister Edmund Freibauer den Partnerschaftsvertrag, die Kontakte zwischen beiden Städten ging weit über die Grenzen von politischen Institutionen hinaus. „Damals waren „Gell, du mogst mi“ von Ludwig Hirsch und „Weil i di mog“ von Relax in der Hitparade.

Ob die beiden wussten, dass das ein Zeichen ist?“, stellte Stubenvoll in den Raum. „Ich freue mich schon, wenn wir in zehn Jahren die Goldene Hochzeit unserer Städteehe feiern“, sagt Thomas Thumann: „Wir sind bestens in die Ehe gestartet, hatten wunderbare Flitterwochen und ein sehr wohliges Miteinander.“ Und damit es auch so bleibt, unterzeichneten beide Stadt-Chefs eine Jubiläums-Partnerschaftsurkunde.

Als Gastgeschenk hatte er 22.000 Klemmbausteine mit Gesamtgewicht von 15 Kilo im Gepäck. Gemeindemitarbeiter Herbert Meier, Neumarkts größter Lego-Fan, hatte 80 Stunden gebraucht, um sie in Form des Mistelbacher Rathauses zu bringen.

Mit der Ehrenmedaille der Stadt Mistelbach, das „Ehrenwappen in Gold“ wurde der Kapellmeister der Blaskapelle Pölling Albert Walter ausgezeichnet. „Du wirst jetzt zu einem Mistelbacher“, sagte Bürgermeister Erich Stubenvoll: „Du hast mehr geleistet, als andere.“ Offiziell als Partnerschaftsreferent verabschiedet wurde Helmut Jawurek. Ehrungen hat er alle bekommen: „Er ist ausdekoriert“, sagt Stubenvoll: Er bekam eine Replik eines Bildes mit den Sehenswürdigkeiten Mistelbachs.

