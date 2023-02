Unfinanzierbar: Kein Hallenbad in Sicht

Bis Anfang der 2000er-Jahre gab es in Laa ein Hallenbad. Das wich dem Bau der Therme Laa. Übrig blieb nur noch das Hallenbad in Ladendorf. Das Murren über diesen Schritt ist bis heute immer wieder zu hören. Denn eine Therme ist kein Hallenbad.

In den Nachbarbezirken gab es, neben den Hallenbädern in Gänserndorf, Stockerau und Korneuburg noch Bäder in Neusiedl, Auersthal und Retz. Alle drei sind bereits geschlossen.

Die letzte Hoffnung für ein Sportbecken im Bezirk gab es 2008, als sich die ÖVP-Bezirkspartei für den Bau eines solchen in Laa, im Anschluss an die Therme aussprach. Das Verwunderliche an der Ankündigung: Sie kam zwei Monate nach der damaligen Landtagswahl.