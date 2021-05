Ein Verein zur Schaffung eines Vollgymnasiums in der Stadt wurde bereits um das Jahr 1905 gegründet, bis heute ist eine Unterstufe die einzige Schulform, die in Mistelbach nicht angeboten wird.

In einem dringlichen Antrag forderte SPÖ-Gemeinderat Matthias Rausch die Stadt dazu auf, sich um so ein Vollgymnasium zu bemühen und entsprechende Lobbyarbeit bei Bundesministerium und Bildungsregion zu machen.

SPÖ-Gemeinderat Matthias Rausch will für die Stadt eine Gym-Unterstufe für das Borg (oben) oder ein zusätzliches „Voll-Gym“. mpf, SPÖ

Denn laut Plänen des Ministeriums sollen rund um Wien mehrere Gymnasialstandorte errichtet werden, einer davon „nordöstlich von Wien“, wie es in den Plänen heißt. „Mistelbach ist verkehrsmäßig durch Bahn und Autobahn gut erreichbar, die Unterstufe würde zusätzliche Frequenz in die Stadt bringen“, sagt Rausch in seiner Begründung.

„Wir müssen die Gelegenheit, die sich gerade ergibt, beim Schopf packen. 40 Prozent der Volksschüler wechseln ins Gymnasium, was im Fall von Mistelbach und Umgebung tägliches Pendeln bedeutet“, sagt Rausch.

Für den Antrag gab es einhellige Zustimmung, jetzt muss der entsprechende Gemeinderatsausschuss Konzepte für ein neues Vollgymnasium bzw. einer Unterstufe für das Borg Mistelbach ausarbeiten, die dann Ministerium und Bildungsregion NÖ schmackhaft gemacht werden sollen. „Wenn wir jetzt nicht aktiv werden, dann ist die Chance für Jahrzehnte vertan“, findet Rausch.

Derzeit gibt es Gymnasium-Unterstufen in Laa und Wolkersdorf, das Ansinnen, in Mistelbach eine Unterstufe zu installieren war immer mit der Begründung abgelehnt worden, man wolle damit nicht dem Standort Laa den Schülerfluss abgraben.

„Von diesen Unterstufenplänen höre ich zum ersten Mal“, sagt Borg-Direktorin Isabella Zins, sie möchte sich nicht an Spekulationen beteiligen.