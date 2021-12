Mistelbach: Urologe Clemens Heßler eröffnet mit Jänner neue Praxis

„Als Oberarzt an der urologischen Abteilung des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf behandle ich akute urologische Erkrankungen wie Nierenkoliken und führe Operationen durch. Im Gegensatz dazu lege ich in meiner Ordination Wert auf die Vorsorge und die Früherkennung gesundheitlicher Probleme. Die Prostatavorsorge ist ab dem 45. Lebensjahr empfohlen, kommt Prostatakrebs in der Familie vor, ist eine Untersuchung bereits ab dem Alter von 40 notwendig", sagt Heßler: "Ich bin Facharzt für Männer, Frauen und Kinder. (Tumor-)Erkrankungen der Niere, der Harnblase und der Geschlechtsorgane des Mannes stellen einen wesentlichen Bestandteil meiner operativen Tätigkeit dar. Nierensteine und Harnwegsinfekte betreffen beide Geschlechter und können schon in jungen Jahren vorkommen. Häufige kinderurologische Krankheitsbilder sind die Vorhautverengung oder der Hodenhochstand. Die Abklärung des Mannes bei unerfülltem Kinderwunsch ist ebenso Teil des urologischen Faches.“

