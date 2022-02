Valentinspärchen bereit zum Verwöhnen

„Wir wollen das Mistelbacher Valentinspärchen werden, weil unsere Love-Story nirgendwo anders als in Mistelbach begonnen hat.“ Mit diesen Zeilen bewarb sich die Mistelbacherin Jennifer Hochmeister für die Verwöhnaktion durch Mistelbacher Betriebe und konnte sich gegen die anderen Bewerber-Pärchen durchsetzen.

Sie und ihr Thomas sind seit Mai 2021 ein Paar, kennengelernt hatten sie sich zuvor via Social Media: „Corona-bedingt geht das derzeit ja fast gar nicht anders“, sagt Jennifer Hochmeister. Das erste Date? „Wir machten eine Radtour durch Mistelbach und Umgebung. Doch ein eher ungewöhnliches erstes Date und vielleicht gerade deswegen umso schöner“, sagt Hochmeister: „In Mistelbach leben und lieben wir.“

Großes Verwöhnprogramm wartet

Beide dürfen sich jetzt am 19. Februar über ein wahres Verwöhnprogramm in Mistelbach freuen: Mit einer Limousine werden sie daheim abgeholt, dann geht's zum Frühstück, anschließend zur Pärchenmassage und zum Friseur, nachmittags stehen Shopping am Hauptplatz und ein entspannter Ausklang mit Kosmetik-Beratung und Behandlung für beide auf dem Programm.

Zum Abschluss geht‘s ins Hotel „Zur Linde“, wo das Valentinspärchen nach einem romantischen Dinner im drei-Hauben-Restaurant „Wintergarten“ nächtigen wird. Tags darauf geht es wieder mit der Limo in das Silent Spa der Therme Laa, wo eine Private Spa Suite auf Jennifer und Thomas warten.

„Mit der Liebe lässt sich’s am besten werben und so konnten wir mit der neu entwickelten Idee rund um das Mistelbacher Valentinspärchen und mit der erstmaligen Medienpartnerschaft mit PULS 4 rund 335.000 Personen erreichen und anhand des 30-sekündigen Gewinnspiel-Trailers große Aufmerksamkeit für den Standort Mistelbach erzielen“, freut sich Citymanager Manuel Bures.

