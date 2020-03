Wie ist die Ausgangslage? SPÖ-Spitzenkandidat Manfred Reiskopf will den Gesprächen nicht vorgreifen: "Wir sind für alles offen, es wird ein Geben und Nehmen sein." Vom neuen Bürgermeisterkandidaten Stubenvoll erwartet er sich eine Verbesserung des Gesprächsklimas: "Aber ich hatte auch zu Christian Balon einen guten Kontakt."

Martina Pürkl von den Grünen möchte den Rückzug nicht kommentieren, hält aber das Grüne Angebot an die ÖVP aufrecht: Sie und die NEOS hatten im Zuge der Koalitionsverhandlungen angeboten, einen schwarzen Bürgermeister zu unterstützen, wenn dieser Stubenvoll heiße.

Nicht nur Balon als Bürgermeister trage die Verantwortung für die politische Situation in Mistelbach, betont Anita Brandstetter (Liste aktiver Bürger) via Facebook: Das Problem sei das System ÖVP: "Auch mit einem neuen Bürgermeister müsste sich gravierendes ändern". Und: "Letztlich sind das alles nur Versuche der ÖVP, um an der Macht zu bleiben", glaubt die scheidende Bürgerlisten-Stadträtin.

"Der Bürgermeisterrücktritt ist interne Angelegenheit der VP. Wir nehmen ihn zur Kenntnis", sagt LaB-Spitzenkandidat Friedrich Brandstetter: "Unsere Positionen für die Verhandlungen haben sich dadurch nicht verändert." Ob eine Zusammenarbeit möglich ist, würden die Verhandlungen zeigen.

"Sehr traurig, wenn auf solche Art und Weise Politik gemacht wird: Jemanden so lange fertig zu machen, bis er das Handtuch wirft", findet FPÖ-Gemeinderätin Elke Liebminger. Für sie hat sich die ÖVP mit diesem Schritt erpressbar gemacht: "Das ist für die Gemeinde und die Bürger unserer Stadt keine positive Entwicklung."

"Ja, hat mich überrascht", sagt Leo Holy von den NEOS. Erfreut ist er über den Zeitplan: Dass bereits ab heute Nachmittag verhandelt wird."