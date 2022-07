Vernissage zeigt Weinviertel von oben

Werbung

Diese Vernissage wurde zum kollektiven Gruppenraten: Fotograf Christian Pfabigan hatte für sein Viertelfestival-Projekt „Luftblick“ mit seiner Fotodrohne beeindruckende Luftbilder Weinviertler Landschaftsdetail fotografiert, die Ausstellungsbesucher versuchten zu erraten, wo das jetzt genau ist.

Der dominante Riesenkreisverkehr bei Schrick, das Kalkwerk in Ernstbrunn, das Hügelgrab von Großmugl oder der March-Thaya-Zusammenfluss bei Rabensburg: Pfabigan war mit seiner Drohne in fünf Fotorunden im nördlichen Weinviertel unterwegs und schuf Aufnahmen in Perspektiven, die ungewohnt sind: „Das Ergebnis ist mein Waldviertler Blick auf das Weinviertel“, lächelt der Waldviertler. Vermutlich würden die Weinviertler ihre Kulturlandschaft anders sehen: „Aber das ist ja das Spannende.“

Zu sehen sind die Bilder in der M-Zone des MAMUZ Mistelbach: „Es war ein Glücksfall, dass wir in der M-Zone gerade ein Zeitfenster hatten, das nicht von der Stadtgemeinde für eine eigene Ausstellung genutzt wurde“, sagt MAMUZ-Geschäftsführer Christoph Mayer. Die beiden Waldviertler kennen sich aus Schulzeiten und von gemeinsamen Projekten damals bei der Waldviertel Akademie. Dass er Christian Pfabigan bei diesem Weinviertel-Festival-Projekt eine Plattform bieten könne, freue ihn deshalb sehr.

In doppelter Hinsicht freute sich Mistelbachs Kulturstadtrat und Fotokünstler Josef Schimmer über die Ausstellung: Dass der Waldviertler Mistelbach als Ausstellungsort gewählt hatte und dass endlich wieder eine Fotoausstellung in der Stadt zu sehen ist: „Fotos von Drohnen wirken auf uns befremdlich, weil wir da Dinge sehen, die wir im normalen Leben so nicht sehen“, sagt Schimmer. Landtagsabgeordneter Manfred Schulz sah es pragmatisch: Auf den Bildern sehe man die Vielfalt der Kulturlandschaft im schönsten Viertel Niederösterreichs. Und die ließen sich am besten mit der Weinviertler genussvollen Gelassenheit bei einem Glas Wein genießen.

Zu sehen sind übrigens nicht nur Bilder des Weinviertels: „Neben 22 Bildern des Weinviertels sind auch ein paar Drohnen zu sehen, die ich in den letzten Jahren erfolgreich gecrasht habe“, sagt Pfabigan. Bei diesem Fotoprojekt hätten aber alle seine Fluggeräte überlebt.

Zu sehen in der M-Zone im MAMUZ Mistelbach bis 24. Juli, Dienstag bis Sonntag.

Infos: www.ukweli.at

