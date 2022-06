Verstoß gegen Verbotsgesetz?: Ehrentafel soll verschwinden

Walter Nowotny wurde 1920 in Gmünd geboren, da sein Vater als Eisenbahner nach Mistelbach versetzt wurde, wuchs Nowotny in Mistelbach auf und besuchte das Gym in Laa.

Laut Zeitzeugen soll er nur deshalb zur Wehrmacht gegangen sein, um Pilot zu werden, als Jagdflieger schoss er 257 Gegner, vor allem der Roten Armee, ab.

Obwohl ihm Hitler 1944 verbot, an Kampfhandlungen teilzunehmen, stieg er auf und wurde im November 1944 abgeschossen.

Sein Begräbnis wurde zu einem NS-Staatsakt.