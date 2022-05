Verwöhntag für engagierte Mutter

Werbung

Statt einer Weihnachtsfeier traf sich das Team des LARO Styling Friseursalons zu einem gemütlichen Frühstück. Dabei entstand auf Anregung von Mitarbeiterin Rosi Schweiger die Idee: „Wir könnten doch rund um den Muttertag einer Dame, für die ein Friseurbesuch zu teuer ist, oder die sich für sich selber ganz wenig Zeit nimmt, ein Friseur - Rundumverwöhnprogramm schenken.“

Chefin Romana Weichselbaum war von der Idee begeistert und auf Vermittlung von Stadträtin Roswitha Janka wurde Monika Fuchs vorgeschlagen. Sie gründete vor Jahren den Verein „Zentrum für Familien und Begegnung“, der in der M-Passage in Mistelbach einen Second Hand-Laden auf Spendenbasis betreut. Daneben gibt es einen Sozialprojektmarkt, in dem bedürftige Familien Lebensmittel und Hygieneartikel bekommen. Außerdem gibt es hier Räumlichkeiten für diverse Kennenlerntreffen, aber auch um Fragen zu beantworten oder Hilfe bei verschieden Anliegen zu bekommen.

Hier engagiert sich Monika Fuchs mit viel Herzblut vielmehr ehrenamtlich, als sie bezahlt bekommt, denn ihr erklärtes Ziel ist es Familien in herausfordernden Situationen zu helfen. Dass sie neben diesem zeitintensiven Engagement und ihrer Familie nicht viel Zeit für sich selber hat, liegt auf der Hand. Daher genoss sie dieses Rundumstyling in vollen Zügen.

„Mein letzter Friseurbesuch war vor über einem Jahr“, schmunzelt sie und freut sich über einen veganen Farbglanzbalsam, einen flotten Stufenschnitt und ein dezentes Tagesmakeup. Beim Abschlussblick in den Spiegel strahlen Friseurin Rosi und Monika Fuchs um die Wette, denn beiden hat die gemeinsame Zeit viel Freude gemacht.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.