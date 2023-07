Viel Gefühl am Kirchenberg mit Lisa Fletzberger

Die Konzertreihe „Vielmusik am Kirchenberg“ ist für Mistelbach inzwischen so etwas wie ein Fixpunkt im Kulturprogramm geworden. An jedem Mittwoch während des Monats Juli findet ein Konzert am Kirchenberg vor der Stadtpfarrkirche statt - bei schlechtem Wetter in der Verabschiedungshalle. Diese eignet sich hervorragend als Konzerthalle aufgrund der guten akustischen Bedingungen.

Am vergangenen Mittwoch präsentierte Sängerin und Songwriterin Lisa Fletzberger alias „LYS“ ihre eigenen Akustik-Versionen von bekannten Rock-Hits der 60er und modernen Popsongs. Ihren Gesang begleitete sie mit Gitarre. Aber auch einige Titel aus ihrer neuen CD sollten an diesem besonderen Abend nicht fehlen. Die Texte und die dazu passenden Melodien hatten ihren Anfang in der Corona-Zeit gefunden. „Ich hätte es selbst nicht geglaubt, wie leicht es mir von der Hand geht, Lieder zu schreiben. Aber es hat funktioniert und ich habe damit weitergemacht“, erzählte die junge, selbstbewusste Musikerin von ihren musikalischen Anfängen. Ihrer Eigenkompositionen glänzten besonders durch die sinnhaften Texte und sollen vor allem eine Botschaft übermitteln: Love YourSelf (Deutsch: Liebe Dich selbst), aus welcher auch ihr Künstlername entstand.

Sympathisch und souverän löste sie auch den Riss einer Saite ihrer Gitarre: Papa hatte eine Ersatzgitarre zur Hand, mit der Lys zwei Lieder spielte, während ihr Vater die Lieblingsgitarre im Hintergrund neu bespannte und stimmte.

Dem trotz Schlechtwetters zahlreich erschienenen Publikum gefiel das Konzert und es bat natürlich um musikalische Zugaben, die die junge Frau bereitwillig und voller Elan zum Besten gab. Zum Abschluss der musikalischen Darbietung mit witzigen Anekdoten gab es in gewohnter Weise ein Glas Wein eines regionalen Weinbauern.

Nächstes Konzert

Alle drei bislang abgehaltenen Konzerte der Reihe fanden in der Verabschiedungshalle statt. Die Hoffnung auf einen regenfreien letzten Mittwoch im Juli lebt. Denn am Mittwoch, dem 26. Juli, wird um 20.30 Uhr Regina Schönleitner mit Band auftreten. In Mistelbach wird sie erstmals unplugged ihre Eigenkompositionen, englischsprachige Songs im Singer-Songwriter-Stil, aufführen. Unterstützt wird sie dabei von Carl Majneri an der Gitarre, Jörg Enzmann am Drum-Set und Jürgen Mitterlehner am Saxophon.

Eintritt frei, Spenden für die Musiker erbeten.