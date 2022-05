Viel Gespür fürs Handwerk: Schulen im Bewerb

Werbung

Die Polytechnischen Schulen des Weinviertels kürten in Mistelbach ihre handwerklich Talentiertesten in den Fachbereichen Holz, Elektrotechnik und Metall: Leon Borovnjak, Sebastian Carollus und Manuel Martinetz holten sich mit fachlichem Können und entsprechend zügigem Arbeiten den Sieg in ihrem Fachbereich. Die besten Schüler des Bewerbs sind am Landesbewerb startberechtigt.

Der Weinviertel-Bewerb konnte nach drei Jahren Corona-Pause wieder in der Polytechnischen Schule Mistelbach abgehalten werden, 19 Schüler aus vier Schulen nahmen heuer daran teil.

„Ihr habt damit vielleicht den ersten Schritt in eure berufliche Zukunft gelegt“, gratulierte Bürgermeister Erich Stubenvoll: „Die drei Fachbereiche sind Branchen, in denen händeringend nach Facharbeitern gerungen wird, die dann auch entsprechend bezahlt werden.“

Die Polytechnische Schule Mistelbach hat heuer erstmals seit Langem wieder nur drei Klassen: „Derzeit fehlt uns der Schülerrückfluss aus höheren Schulen“, sagt Direktorin Gabriele Helmer. Investiert hat die Stadtgemeinde in den vergangenen zwei Jahren: Küche, Informatikraum und Metallwerkstatt sowie Smartboards sind neu. In der Vergangenheit aufgeschobene Investitionen wurde unter dem neuen Schulverbandsobmann Herwig Schmidhuber nachgeholt.

