Viele Interessenten für ehemalige Bäckerei Heindl

Das Interesse am Geschäftslokal ist groß, Entscheidung ist noch keine gefallen: „Wir hatten in den vergangenen Tagen über 20 Besichtigungen“, erzählt Gerhard Weninger, Besitzer des Hauses, in dem sich die ehemalige Bäckerei Heindl am Mistelbacher Hauptplatz befindet. Eine Entscheidung sei aber noch nicht gefunden.

„Da war alles dabei: Vom Steakhouse bis zum Versicherer“, berichtet Weninger, auch ein Bäcker war dabei. Was kommen wird, ist noch offen, zu überlegen wäre auf jeden Fall, falls eine Gastronomie entsteht, hier den Schanigarten auf die erste Parkplatzreihe auszudehnen und eine Grünzone am kahlen Hauptplatz zu schaffen.

Fix ist mittlerweile auch schon, dass das Schmuckgeschäft „One More Time“ von Barbara Duchkowitsch mit 1. Februar im ehemaligen Lokal des Juweliers Schodl aufsperren wird.

Die Pensionierungswelle Gewerbetreibender am Hauptplatz geht übrigens weiter: Die Betreiberfamilie Friedl des Street One-Geschäfts wird mit 1. April in Pension gehen, Hausbesitzer Hans Wimmer hat aber bereits einen Nachfolger gefunden: Ein Hollabrunner Bekleidungshändler wird den Standort übernehmen.

Hier hat Immobilienbesitzer Wimmer für einen nahtlosen Übergang gesorgt. In der Kreuzgasse, hinter dem Bank Austria-Haus, wird Wimmer zusätzlich Parkplätze schaffen. Neben dem Tempes-Haus in der Museumsgasse wird ein Tierarzt einziehen.

