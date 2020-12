Mistelbach: Vor der Bescherung schnell testen lassen .

Am Heiligen Abend gibt es auch in Mistelbach von 8 bis 11 Uhr im Rahmen einer von Land NÖ kurzfristig initiierten Sonderaktion die Möglichkeit eines freiwilligen und kostenlosen Antigen-Coronatests in der Bezirksstelle des roten Kreuzes in der Liechtensteinstraße.