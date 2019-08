„Als ich gestern nach Hause kam, traf mich fast der Schlag, weil an den Eingangstüren unserer Wohnhausanlage - also für jeden Vorbeikommenden frei zugänglich - eine komplette Namensliste, mit Zugehörigkeit zu den einzelnen Wohnungen, aller Wahlberechtigten für die Nationalratswahl hing“, ärgert sich der Mistelbacher Herbert Schlemmer.

Konkret geht es um die Hauskundmachung über die im Mehrparteienhaus wahlberechtigten Bewohner. Bis 8. August können die Hausbewohner jetzt Anträge zur Aufnahme oder zur Streichung von Wahlberechtigten bei der Wahlbehörde einbringen.

„Nach dem Gesetzeswortlaut wäre eine Kundmachung außerhalb des Hauses, also an der Eingangstür, nicht vorgesehen.“Rechtsauskunft des NÖ Gemeindebundes

Schlemmer vermutet die Stadtgemeinde als Schuldigen und fühlt sich durch den öffentlichen Aushang in seinen Rechten laut Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) beschnitten. Früher sei dieser Aushang wenigstens im Stiegenhaus, also nur für Hausbewohner und deren Gäste einsehbar, gewesen.

Stadtamt: "Keine Verletzung der DSGVO"

„Nach § 26 Nationalratswahlordnung ist für Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern eine derartige Kundmachung zwingend vorgesehen“, heißt es nach NÖN-Anfrage aus dem Stadtamt der Gemeinde: „Also besteht keinesfalls eine Verletzung der DSGVO.“ Angebracht wurde das Schreiben der Stadtgemeinde durch die Post, weiß Bürgermeister Alfred Pohl (ÖVP): „Mit der Post gibt es eine entsprechende Vereinbarung zur gesetzeskonformen Anbringung an für die Bewohner allgemein zugänglicher Stelle. Angeblich sind die zuständigen Mitarbeiter der Post eigens geschult.“

Stimmt grundsätzlich, sagten die Juristen des NÖ Gemeindebundes auf NÖN-Nachfrage. Es müsste nach dem Gesetz in jedem Haus an einer den Hausbewohnern zugänglichen Stelle (Hausflur) eine Kundmachung angeschlagen werden. Allerdings sei der öffentliche Aushang an der Außenseite der Eingangstür schon suboptimal. „Nach dem Gesetzeswortlaut wäre damit eine Kundmachung außerhalb des Hauses, also an der Eingangstür, nicht vorgesehen.“

Eine Verletzung laut DSGVO ist aber nicht gegeben: „Weil die in der Hauskundmachung genannten Daten auch aus dem Wählerverzeichnis ersehen werden können und dieses von jedermann während der Einsichtsfrist eingesehen werden kann. Die genannten Daten sind damit ohnehin öffentlich zugänglich“, sagt der Jurist des Gemeindebundes.

Herbert Schlemmer jedenfalls hat für sich sofort reagiert und den Aushang von der Tür seines Wohnblocks entfernt: „Ich will auf keinen Fall haben, dass mein Name sowie die Namen meiner Familie öffentlich ausgehängt werden.“ Die Gefahren durch einen derart öffentlichen Aushang für die Betroffenen seien nicht abschätzbar und nicht akzeptierbar.