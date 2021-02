Künftig wird es an den Rot-Kreuz-Dienststellen Mistelbach, Poysdorf und Wolkersdorf eine 24-Stunden-Besetzung mit einem RTW-C-Fahrzeug samt Notfallsanitäter geben. Das sieht die Rettungslandschaft-neu vor, die am 1. Jänner 2021 in Kraft trat und die Bezirksstellenleiter Clemens Hickl bei der jüngsten Bezirksausschusssitzung präsentierte.

Gestartet wird mit der Umstellung im Juli 2021 in Mistelbach. „Mit rund 100 Notfallsanitätern ist der Bezirk Mistelbach sehr gut aufgestellt, durch berufliche Veränderungen bei ehrenamtlichen Helfern gibt es aber regional immer wieder zusätzlichen Bedarf“, weiß Bezirksstellenleiter Clemens Hickl: „Diese drei Stützpunkte müssen zu 60 Prozent mit Notfallsanitätern besetzt werden.“

Mit Bernhard Reiskopf aus Wolkersdorf und Martin Wallisch aus Hüttendorf wurden zwei langjährige Helfer als hauptberufliche Notfallsanitäter aufgenommen. Martin Wallisch, der Jus studiert, macht dies aber nur die nächsten zwei Jahre als Studentenjob.

In Sachen Neubau berichtete der Bezirksstellenleiter, dass seitens der Gemeinden aber auch seitens des NÖ Landesverbandes eine Genehmigung vorliegt. Nach Finalisierung der Planungsarbeiten und Ausschreibung soll Mitte des Jahres mit dem Spatenstich und damit mit dem Bau begonnen werden.

Hickl dankte dem Team um Christian Kohl und Michael Edlinger, welche das Rot-Kreuz Studio Mistelbach einrichteten, um mittels Webinaren Schulungen durchführen zu können. „Dieses Projekt ist NÖ-weit bekannt und viel beachtet“, betont Clemens Hickl.

679 ehrenamtliche Helfer sind derzeit beim Roten Kreuz tätig. Eine große Stütze sind die 26 Zivildiener und 15 FSJ – Freiwilliges Soziales Jahr. Zweitere konnten seit 2017 von drei auf 15 gesteigert werden. Auch die hauptamtlichen Mitarbeiter haben sich in dieser Zeit von 18 auf 31 erhöht.

Das Rote Kreuz war 2020 bei 39.062 Einsätzen 40.176 Einsatzstunden tätig und ist die drittgrößte Bezirksstelle NÖs. Am 22. März stehen Bezirksstellenleiter-Wahlen an, wo der Bezirksstellenausschuss einen Wahlvorschlag mit Clemens Hickl an der Spitze und Thomas Nestler und Maria Mauser als Stellvertreter abgab.

Da er mit dem 70. Lebensjahr ausscheidet, wurde Alfred Weidlich bei seiner letzten Bezirksstellenausschusssitzung offiziell verabschiedet. Clemens Hickl dankte ihm und einigen anderen Funktionären für ihre langjährige Mitarbeit und versprach, dies nach der Coronapandemie in entsprechender Form persönlich nachzuholen. Gerlinde Bartl aus Ottenthal wurde in den Ortsstellenausschuss des Roten Kreuzes entsendet.

Gratulationen und Dank gab es auch für Rot-Kreuz-Urgestein und NÖN-Mitarbeiter Johann Hochleithner, der seinen 69. Geburtstag feierte.