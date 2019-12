Und er konnte aus dem Stand heraus Eigentümer und Nachbarn nennen. Manche sahen ihn deshalb als wandelnde Katastermappe: 2010 zog sich der Landwirt aus der Politik zurück. Politisch interessiert ist er noch immer: „Ich habe in 40 Jahren nur einmal eine Gemeinderatssitzung versäumt“, ist Bösmüller stolz.

Ob er froh ist, nicht mehr in der Politik zu sein? „Ich habe zur rechten Zeit aufgehört“, lacht er. Was er sonst macht? Helfen, wo es nötig ist. Zum Beispiel bei den Pfadfindern, da packt er gerne noch mit an und macht für den Hl. Nikolaus beim Umzug den Chauffeur.