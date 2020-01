Was wurde aus dem früheren HAK-Direktor Holzhauser?.

Seit 1. Jänner 1995 ist er in Pension, sieben Jahre war er Direktor der HAK Mistelbach. „Lehrer war ich vom ersten Tag nach der Schulgründung 1976“, erzählt Augustin Holzhauser. Und er sei immer gerne Lehrer gewesen: „Daher ist mir die Pensionierung auch schwergefallen.“

Um weiter mit Menschen in Kontakt zu bleiben, machte er den Reiseleiter bei der Volkshochschule Miselbach: „Da habe ich die halbe Welt bereist und festgestellt, dass es in Österreich am schönsten ist.“

Das Reisen musste er mittlerweile gesundheitsbedingt aufgeben: „Jetzt pflege ich meinen Obstgarten und genieße die Natur“, sagt der 87-Jährige. Auf Trab halten ihn seine beiden Kinder und die beiden Enkerl: „Die geben meinem Leben einen Sinn“, sagt Holzhauser.