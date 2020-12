Davon war er 20 Jahre als Funktionär in der Bezirksstellenleitung, 15 Jahre Bezirksstellenleiter. Aber auch sonst war der ausgebildete Veterinärmediziner für die Allgemeinheit unterwegs. Beim Zivilschutzverband, in Gremien der katholischen Kirche und im Gemeinderat hat er mitgearbeitet. Aber auch das Familienleben steht bei Klaus Schütz ganz vorne. So ist er für die Haushaltsführung bei seiner Mutter und seinem behinderten Bruder voll verantwortlich.

„Ich brenne für das Ehrenamt, aber nach 46 Jahren ununterbrochener ehrenamtlicher Tätigkeit plane ich, künftig meinem Privatleben mehr Raum zu geben“ so Klaus Schütz.