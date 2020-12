„Als ich 60 Jahre wurde, hat es sich ergeben, dass ich als Landwirt und als Politiker in Pension gehen konnte“, erzählt der ehemalige Vizebürgermeister Mistelbachs (2005-2015) Ernst Waberer: „Ich wollte nicht, dass mir nachgesagt wird, dass ich in der Pension noch mitreden will.“ Kommentare zur politischen Situation verkneift er sich in seinem Ruhestand.

Wobei Ruhestand relativ ist: In der Landwirtschaft hilft er noch kräftig bei der Feldarbeit, wenn Sohn und Winzer Alex Waberer ihn im Weingarten oder im Keller braucht, ist er zur Stelle.

Was macht Waberer in seiner Freizeit? „Auf den Anstand gehen, lesen, in Haus und Hof was reparieren und der Tochter beim Hausumbau helfen.“