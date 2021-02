Derzeit befindet er sich in einer selbst auferlegten Quarantäne und hält sich viel an der frischen Luft auf - bei Spaziergängen in der Natur und bei der Betreuung der Fütterung als leidenschaftlicher Jäger.

Was macht das Jagdhornblasen? „Mein aktives, langjähriges Engagement als Musiker und Kapellmeister ist nun vorbei, ich bleibe aber Ehrenmitglied bei den „Zayatalern“, blickt Stättner zurück.

Ab und zu bläst er noch gerne in sein Jagdhorn, um spielfähig zu bleiben - jedoch nur noch hinter den Kulissen.