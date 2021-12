Weihnachten 2021: Wo‘s richtig schön ist

Weihnachten steht vor der Tür und das bedeutet für die meisten Zeit mit den Liebsten verbringen und gutes Essen. Ein jeder verbringt die Feiertage jedoch unterschiedlich. Wir haben uns in Mistelbach umgehört, wie verschiedene Persönlichkeiten das Weihnachtsfest gestalten.

Landtagspräsident Karl Wilfing hat seiner Gattin Gerda die Weihnachtsstimmung im Haus zu verdanken. Diese hat das Haus mit Kränzen, Gestecken und anderen Dekorationen geschmückt. In der Familie hat das gemeinsame Beten und Singen beim Adventkranz Tradition. „Besonders schön ist es mit unseren Enkelkindern. Sie genießen es, Opas Geschichten zu hören und zum Abschluss die Kerzen ausblasen zu dürfen“, erzählt Wilfing.

Sommertheater-Intendantin und Schauspielerin Nina Blum feiert sogar zwei Weihnachtsfeste. Das erste findet am 22. Dezember statt. Da wird in Graz mit den Kindern ihres Mannes aus erster Ehe und auch deren Mutter gefeiert. Sie bezeichnet es als das „Patchworkweihnachtsfest“. Am 23. wird dann traditionell der Weihnachtsbaum gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter gekauft. Damit geht es ab in die Almhütte in 1.800 Metern in der Steiermark. „Ich genieße das sehr, die Hütte in der Einsamkeit, umgeben von Schnee.“ Das Schönste für Blum ist das gemeinsame Baumschmücken mit ihrem Mann und ihrer Tochter. Auf diesen kommt auch der selbst gebastelte Schmuck von Tochter Elsa. Am 24. sind dann auch Blums Eltern und ihr Bruder dabei. Auf den Tisch kommt ein Brathendl mit Bratkartoffeln und viel Gemüse. Als Vorsichtsmaßnahme lassen sich alle vor den Weihnachtsfesten PCR testen.

Franz Pichler, Chef von spusu, verbringt Weihnachten klassisch zuhause im Kreise der Familie mit einem festlich geschmückten Christbaum und entspannter Stimmung. Er freut sich besonders auf die Ruhe, das Besinnen aufs Wesentliche und die gemeinsame Zeit mit der Familie. Am Weihnachtsabend gibt es traditionell Raclette. Pichler meint: „Das ist mittlerweile le-gen-där!“

Autorin und Köchin Eva Rossmann zaubert ein großes Menü für ihre Liebsten auf den Tisch. Zuerst gibt es eine sardische Minestrone, das ist eine italienische Suppe zubereitet mit viel Gemüse, Bohnen, Kichererbsen und Fregola. Für danach bereitet sie eine Reihe an kalten Köstlichkeiten, wie Trüffelaufstrich, selbst gebeizten Wels, steirische Garnelen und noch vieles mehr zu. Rossmann feiert bei ihrer Mutter gemeinsam mit ihrer Schwester, deren Sohn und seiner Frau und Tochter. Es kommen also vier Generationen zusammen. „Ich freue mich riesig darauf! Sie sind einfach alle super und wir verstehen uns richtig gut“, erzählt sie. Alle Angehörigen sind dreimal geimpft, aber trotzdem werden sich vor dem Treffen alle PCR testen lassen.

Auch bei Wirt von Hotel und Restaurant zur Linde, Karl Polak wird vor der familiären Zusammenkunft getestet. Polak kommentiert: „Man möchte ein Präsent übergeben, nicht eine Krankheit.“ Das Weihnachtsfest ist bei Polak vorverlegt, da am 25. und 26. wieder starkes Geschäft erwartet wird. Am Abend des 23. wird er gemeinsam mit seinen Kindern ein Gansl mit Rotkraut zubereiten. Am 24. in der Früh gibt es dann die Bescherung, zu Mittag das weihnachtliche Mittagessen. Da darf ein gebackener Kabeljau nicht fehlen – natürlich selbst gemacht.

Der Heilige Abend von Pfarrer Christoph Goldschmidt aus Laa ist bis ins Detail geplant. Am Nachmittag ist er bei den Krippenandachten. Um ca. 17.40 Uhr treffen sich die Priester aus der Priestergemeinschaft im Laaer Pfarrhof, sie bereiten gemeinsam das kalte Abendessen vor. Nach dem Abendgebet wird gegessen und meistens gibt es für jeden ein kleines Geschenk. Dann stehen zwei Metten an. Manchmal begegnen sich die Priester noch einmal um Mitternacht. „Da findet ein kurzer Austausch statt und wir erzählen von lustigen Hoppalas“, schildert der Pfarrer.