Es ist damit zu rechnen, dass nur eine begrenzte Anzahl an Personen das Bad betreten bzw. eine begrenzte Anzahl an Personen gleichzeitig die Becken benutzen darf. Aus diesem Grund wird es voraussichtlich in dieser Badesaison keine Saisonkarten geben und werden vermehrt Kurzzeitkarten angeboten, um möglichst vielen Badegästen eine Abkühlung zu ermöglichen.

Das Team des Weinlandbades Mistelbach wird in den nächsten Tagen mit Sportstadtrat Florian Ladengruber und seinem Stellvertreter Gemeinderat Jürgen Fenz die richtigen Maßnahmen treffen, um trotz der Covid-19-Beschränkungen einen für möglichst viele Badehungrigen angenehmen Betrieb gewährleisten zu können.

"Ab wann und wo Vorverkaufskarten erhältlich sind sowie nähere Details zum Badebetrieb werden so rasch wie möglich bekannt gegeben, sobald die entsprechende Verordnung der Bundesregierung vorliegt", heißt es aus dem Rathaus.

Start am 30. Mai

Offiziell starten wird die Badesaison am Samstag, 30. Mai, um 9.30 Uhr. Mit einem Sprung ins kühle Nass wird Bürgermeister Erich Stubenvoll persönlich um circa 14 Uhr das Weinlandbad Mistelbach für eröffnet erklären. Dann steht einem Badespaß im größten Freibad des Weinviertels nichts mehr im Wege. „Ich hoffe auf gutes Badewetter und freue mich auf einen gelungenen Eröffnungssprung und eine Badesaison, welche von Rücksichtnahme und Disziplin geprägt sein möge“, so Bürgermeister Erich Stubenvoll.

Die beiden Rutschen im Weinlandbad – sowohl die Lang- wie auch die Breitrutsche – können an den ersten Tagen nach Eröffnung jedoch noch nicht genutzt werden, da diese noch einer Wartung unterzogen werden.