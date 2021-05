Mistelbach: Weinviertel-Fahne vor dem Rathaus .

"Wir sind stolz auf unser Weinviertel und das wollen wir – gemeinsam mit der Leader Region Weinviertel Ost – auch zeigen", sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll. Und um unseren Heimatstolz sichtbar zu machen, wehen seit dem zweiten offiziellen Weinviertel-Tag am Montag, 3. Mai, in allen Weinviertler Gemeinden die orangenen Weinviertel-Fahnen. So auch in Mistelbach, wo die Weinviertel-Fahne wieder vor dem Rathaus weht, die von Bürgermeister Erich Stubenvoll gemeinsam mit Christian Stana und Günther Fiby, der den Hubsteiger bediente, gehisst wurde.