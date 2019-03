Herwig Porstner war 1940 in Hollabrunn geboren und in den Pfarren Wolkersdorf, Drasenhofen , Wilfersdorf und Paasdorf und in der Krankenhausseelsorge im Landesklinikum Mistelbach tätig. Er kümmerte sich auch um die Kapellen im Klinikum und im Landespflegeheim.

„Mit einem selbst verfassten Gedicht wollte er den Menschen die Angst vor dem Hospiz nehmen“, sagt Roswitha Amon vom Mistelbacher Hospiz-Team. Sie dokumentierte das einfühlsame Dokument der Zuversicht für die Nachwelt, als Porstner schon selbst die Dienste des Hospizes in Anspruch nahm.

Die letzten Zeilen des Gedichtes: „Dem Herrgott werd i erzöhn von dem Haus, und bitt eahm, gieß immer wieder Dei Licht darüber aus. Und unsa Leben soll sein, a Weg durch diese Wöd, wo‘s an Liab und Segen niar föh‘t.“