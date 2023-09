Weiter Streit um Schäden nach Bodenbeklebung der Sporthalle

Zurück zum Start: Die Mehrheit der Gemeinderäte lehnte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Vereinbarung zwischen den Basketballern der Mistelbach Mustangs und der Stadtgemeinde über die Bodenbeklebung in der Sporthalle ab.

Es war gegen Jahresbeginn ein Aufreger in der Mistelbacher Sportszene: Die Basketballer hatten angefragt, ob sie nicht deutlichere Linien in der von mehreren Sportvereinen genutzten Halle aufkleben dürfen. Denn beim Status quo mussten die in der Bundesliga spielenden Mustangs immer eine Pönale zahlen, weil die Linien nicht passten. Vereinbart waren damals 15 Zentimeter. Geklebt wurden allerdings Outlinien in der Breite von knapp einem Meter.

Das hatte zur Folge, dass bei Fußballturnieren Schiedsrichter die für die Kicker wesentlichen Linien nicht mehr klar erkennen konnten. Nach entsprechenden Hinweisen sollen giftige Mails zwischen Sportausschuss und Verein ausgetauscht worden sein. Zumal vor allem eine FPÖ-Gemeinderätin schon zu diesem Zeitpunkt Schäden am erst vor wenigen Jahren sanierten und verlegten Bodenbelag durch die Beklebung erkannt haben will.

Eine Vereinbarung über Beklebung und etwaige Schäden war bereits zwei Mal im Ausschuss, im Stadtrat und schließlich im Gemeinderat. Vorgesehen ist in der Vereinbarung, dass bei Schäden die Mustangs diese bezahlen müssen, sollte sich jemand verletzten, hält sich die Stadt schadlos, weitere Änderungen an der Beklebung müssten die Mustangs schriftlich melden.

Gemeinderätin Kathrin Höfer (SPÖ) hatte als Rechtsanwältin die Vereinbarung überarbeitet, zeigte sich aber überrascht über zwei Änderungen: Dass der Verein Sponsor-Logos ohne Nachfrage austauschen dürfe, damit könne sie leben. Aber dass in der Vereinbarung festgehalten wird, dass mit Stichtag 15. Juni keine Schäden am Boden entstanden sind, versteht sie nicht: „Das ist objektiv falsch, denn zu diesem Zeitpunkt waren die Linien bereits aufgebracht und andere Linien überklebt. Da war uns schon klar, dass die Bodenversiegelung beschädigt wird, wenn man sie entfernt.“ Mit dieser Formulierung würde sich die Stadtgemeinde selbst die Vereinbarung kaputt machen.

Foto: privat

„Wir verstehen in Wirklichkeit nichts davon und haben keinen Sachverständigen zur Schadensbegutachtung beauftrag“, kritisierte LaB-Stadtrat Friedrich Brandstetter. Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ) wollte Druck aus der Diskussion nehmen, indem er den Antrag stellte, dass der Satz mit der Feststellung, dass noch keine Schäden entstanden seien, gestrichen werden soll. Der Antrag fand keine Mehrheit, wie auch der Hauptantrag. „Ich werde den Sportausschuss beauftragen, sich mit der Sache wieder auseinanderzusetzen“, kommentierte es Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP).