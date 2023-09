Weniger Bauentwicklungsflächen und strengere Auflagen

„Mit der Änderung des Bebauungsplans haben wir einige der Problemfelder entschärft“, sagt Raumordnungsstadtrat Friedrich Brandstetter (LaB): Derzeit gilt in Mistelbach ein Bausperre, die dann durch die neue Regelungen abgelöst werden soll. Denn es hatte immer wieder Probleme damit gegeben, wenn sich Bauträger mit verdichteten Bauprojekten zwischen Einfamilienhäuser gesetzt hatten. Die neuen Bestimmungen verhindern das zwar nicht direkt, es werden aber die Vorschriften Richtung Versiegelung und Versickerungsflächen verschärft, damit weniger groß auf diesen Flächen gebaut werden kann. „Wir können leider nicht jedem eine eigene Insel schaffen“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll, der sich dieses Konfliktbereiches bewusst ist.

Wobei: Manchmal machte der Gesetzgeber Regeln unmöglich, die Mistelbach gehabt hätte: „Wir hätten gerne vorgeschrieben, dass auf Flachdächern automatisch eine PV-Anlage gebaut werden muss“, sagt Raumplaner Michael Fleischmann. Jetzt haben Hausbauer mit Flachdach die Wahl zwischen Begrünung und PV-Anlage. Neu geregelt wurden auch die Mindest-und Maximalgrößen von Bauplätzen.

Ebenfalls präsentiert wurden die Örtlichen Entwicklungskonzepte für alle Ortsgemeinden. „Wir haben die Bauentwicklungsflächen um fast die Hälfte reduziert“, sagt Raumplanerin Susanne Heinisch. Das sei vor allem in den Ortsgemeinden passiert, da die Siedlungsentwicklung weiterhin hauptsächlich in Mistelbach stattfindet. Hier sind die wesentlichen Bau-Entwicklungsflächen östlich der Petzoldstraße, auf der westlichen Seite der Bahntrasse zwischen Berufsschule und You-will-like-it-Siedlung im Norden sowie der Lückenschluss im „Feld nach Staatz“ zwischen B46 und Seepark. „Wann und ob dort gebaut wird, kann man heute noch nicht sagen“, sagt Heinisch. Bis 2040 rechnen die Raumplaner mit einem Bevölkerungszuwachs von bis zu 3.000 Menschen. Ob das die Kläranlage aushält, will ein Bürger wissen. Ja, sagt die Raumplanerin.

Angedacht sind auch Bahnquerungen und vor allem eine Verbindungsstraße vom Umfahrungskreisverkehr Richtung Straße nach Kleinhadersdorf (verlängerte Waldstraße), um den Verkehr aus Poysdorf gleich auf höherrangige Straßen zu leiten. Das ist wichtig insofern, da ja das Bundesheer eine neue Kaserne beim Truppenübungsplatz am Totenhauer bauen will. „Wenn die wirklich gebaut wird, dann muss die Waldstraße zu einer Sackgasse werden“, fordert der für Straßenbau zuständige Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ). Derzeit sollen dort bereits Probebohrungen stattfinden, um die Frage des Untergrundes am Areal zu klären.

Die Mistelbacher haben jetzt die Möglichkeit, zu beiden Plänen Stellungnahmen abzugeben, die dann in die endgültigen Fassungen eingearbeitet werden.