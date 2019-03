So eine Eröffnung hat Mistelbach wahrlich schon lange nicht mehr erlebt. Als Werkzeugfachhändler Zgonc im ehemaligen Lidl aufsperrte, waren Parkplätze rar und die Einkaufswägen voll: Der österreichische Werkzeughändler eröffnete am 27. Februar seinen zehnten Standort in Niederösterreich: „Mistelbach war immer ein Wunschstandort“, erzählt der stellvertretende Geschäftsführer Josef Huscava.

Als sich die Möglichkeit mit der ehemaligen Lidl-Halle ergeben hatte, ging alles schnell: Erste Verhandlungen fanden im Dezember statt, jetzt wurde eröffnet.

Der Imbiss-Fleischerei-Shop im Shop: Lisa Stanschitz, Katharina Auer und Brigitte Schimek. | mpf

Ob der Markt für Werkzeughändler am Standort Mistelbach mit drei vorhandenen Baumärkten nicht eng sei? „Wir sind gerne neben denen“, gesteht Huscava: „Denn deren Kunden kommen dann zu uns.“ Das liege daran, dass das Sortiment bei Zgonc vom gehobenen Hobby bis zum Profiwerkzeug reiche. Mit entsprechender Beratung: „Unsere Mitarbeiter kommen aus der Praxis, die kennen sich aus“, sagt Huscava: „Wir verkaufen einer Großmutter keinen Rasenmähtraktor für das Grab.“

Zgonc hat in Mistelbach 700 Quadratmeter, und die sind für Bürgermeister Alfred Pohl eine „gefährliche“ Zone: „Ich bin Werkzeugimpulskäufer. Das ist in Zusammenhang mit Zgonc eine gefährliche Verbindung“, gesteht er.

Als Shop im Shop bietet Katharina Auer mit ihrem „Imbiss Fleischerei Auer“ Snacks und Fleisch sowie Wurstwaren. Damit kehrt wieder ein Fleischer in die Stadt zurück.