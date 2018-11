„Es ist gut und notwendig, Privates und Öffentliches zu trennen“, ist Bildungsmanagerin Brigitte Ribisch überzeugt. „Es geht so lange gut, bis der erste Konflikt auftritt. Wir haben viele gute Erfahrungen mit sozialen Medien in der Schule gemacht, doch wenn etwas passiert, wird es schwierig, da der Lehrer in vielen Fällen, wie beispielsweise Beschimpfungen auf WhatsApp, nichts machen kann“, so Ribisch.

Der Landesschulrat hat eine Empfehlung herausgegeben, in welcher ausdrücklich gebeten wird, soziale Medien wie Facebook und WhatsApp nicht für die Schulkommunikation zu verwenden. Zweiteres sei etwa „kein geeignetes Instrument für schulische Kommunikation“, hält Bildungsdirektor Johann Heuras fest.

Verbindliche Übung „Digitale Grundbildung“

Brigitte Ribisch, Bildungsmanagerin, spricht über die potenziellen Risiken von sozialen Medien. | NÖN

In der seit dem Herbst in der Sekundarstufe verbindlichen Übung „Digitale Grundbildung“ sollen Schüler den respektvollen Umgang mit ihren Kommunikationspartnern lernen. „Schüler müssen die Problematik falscher Nachrichten, von Hasspostings oder Cybermobbing erkennen können und Strategien erlernen, mit denen sie sich gegen solche Bedrohungen zur Wehr setzen können“, so Heuras.

„Um WhatsApp nutzen zu dürfen, muss man 16 Jahre alt sein. Da geht es auch teilweise gesetzlich nicht, dass man dieses Medium in der Schule verwendet. Es gibt viele Schulmedien, um nicht auf Facebook und Co zurückgreifen zu müssen“, meint der Direktor der HAK Laa, Christian Rindhauser. „Es kann sinnvoll sein, wenn man es im Unterricht gezielt einsetzt. Wenn die Schulleitung jedoch nicht weiß, was genau gemacht wird, können wir nicht regulierend einschreiten. Die Digitalisierung ist nicht aufzuhalten, aber es ist gut, dass der Landesschulrat hier eingegriffen hat“, macht Rindhauser auf die Risiken aufmerksam.

Kürzlich hat der Landesschulrat den Informationserlass „Digitale Grundbildung und Einsatz von Social-Media-Software“ herausgegeben. Er empfiehlt Schulen und Schülern, in der Schul-Kommunikation auf Schulsoftware statt auf WhatsApp, Facebook oder Instagram zurückzugreifen. | Vasin Lee /Shutterstock.com

Die Direktorin des BORG Mistelbach und Sprecherin der AHS, Isabella Zins, meint: „Was unbedingt weiterhin erlaubt sein muss, ist ein professioneller Facebook-Auftritt von Schulen, wie ihn auch das Wissensministerium hat - als Plattform, um die Leistungen und Erfolge von Schulen zu zeigen. Für die Kommunikation mit Schülern und Eltern wären unentgeltliche Systeme wünschenswert, damit WhatsApp ersetzt werden kann.“

„Soziale Medien können kein offizielles Medium für Schulen darstellen. WhatsApp und Facebook werden auch für viele unnütze Dinge verwendet, was wir nicht unterstützen wollen. Innerhalb unserer Schule haben wir am Schulbeginn sowieso beschlossen, soziale Medien nicht für Schulzwecke zu verwenden“, erklärt auch der Direktor des BG/BRG Wolkersdorf Gerhard Schwaigerlehner.