Alles auf Zayatalbahn-Schiene: Endlich rollen wieder Züge

Auf der Zayatal-Bahn gibt es seit Jahrzehnten keinen Personenverkehr, sieht man von Nostalgiefahrten mit Dampfloks ab. Ab März wird sich das ändern. Denn mit dem Wochenende 24. und 25. März wird es zur Teilöffnung des Abschnittes Mistelbach-Wilfersdorf und Hobersdorf für Publikumsfahrten kommen, noch heuer soll es Tourismuszüge bis Bullendorf geben.

„Schwerpunkt dabei sollen die Themen Bahn, Wein und Rad sein. Auch das Liechtensteinschloss Wilfersdorf soll eingebunden werden“, sagt Gerhard Ullram, Obmann des Vereins „Neue Landesbahn“. Die Erstfahrt am 24. März wird mit geladenen Gästen erfolgen, am zweiten Tag wird es dann Pendelfahrten für alle geben.

Ein stolzer Obmann des Vereins Neue Landesbahn: Gerhard Ullram war bei diesem Meilenstein dabei. Foto: Verein Neue Landesbahn

Einen Meilenstein gab es aber schon im Jänner: „Da wurde erstmals seit sieben Jahren wieder Getreide mit dem Zug vom Lagerhaus in Dobermannsdorf abtransportiert und Richtung Italien verschickt“, freut sich Ullram: 200 Tonnen Weizen machen sich so mit der Bahn für die Raiffeisen Ware Austria auf in den Süden. Zum Einsatz für den Transport kam übrigens eine historische Diesellok 2050.09 der Regiobahn GmbH, die Anschlussbahn zum Lagerhaus Dobermannsdorf war zuvor von der Firma Swietelsky Bahnbau wieder befahrbar gemacht worden.

Der Wert der Nebenbahn

„Jetzt ist dem Verein Neue Landesbahn – nach Weinvierteldraisine und Zayataler Schienentaxi, zwei nicht mehr wegzudenkenden Projekten – der nächste Schritt in die richtige Richtung gelungen“, freut sich Obmann Gerhard Ullram, der in diesem Zusammenhang nicht nur dem Raiffeisen Lagerhaus Weinviertel Ost und der Regiobahn GmbH danken will, sondern auch den vielen Freiwilligen des Vereines, die unermüdlich an der Pflege der Gleise mitarbeiten.

Die Freiwilligen Helfer sorgen dafür, dass die Schienen befahrbar bleiben. Foto: Verein Neue Landesbahn

Der Verein engagiert sich schon seit Dezember 2015, der Einstellung des Verkehrs auf der Zayatal-Bahn zwischen Mistelbach und Hohenau, für die Nutzung der Bahnstrecke. Schon im Sommer 2022 rollten die ersten Güterzüge auf der Zayatal-Bahn: An 25 Tagen wurden die Schlacken zur Deponierung auf den Mistelbacher Deponien der Firma Zöchling wegen der Sperre der Laaer Ostbahn via Hohenau und Neusiedl nach Mistelbach gebracht.

