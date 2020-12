Die Firma Lion-Decor, die Konditoreiwaren und Lebensmitteldrucke herstellt, erweitert im Wirtschaftspark A5 in Mistelbach/Wilfersdorf ihren Standort. Neue Produktions- und Lagerflächen, sowie Büros mit zirka 440 Quadratmetern Nutzfläche werden hier errichtet.

Weiters ist eine Photovoltaik-Anlage geplant. Am neu ausgebauten Standort können künftig ganzjährig zumindest fünf, saisonal bis zu zehn, Mitarbeiter beschäftigt werden.

Lion-Decor ist ein Tochterunternehmen des in Siebenhirten ansässigen Konditoreibetriebs „Süße Kunststube“. Geschäftsführer Christoph Brabec: „Der Wirtschaftspark Mistelbach/Wilfersdorf bietet uns eine umfassend betreute Infrastruktur. Durch den Ausbau finden wir hier mehr Platz für weiteres Personal und optimierten Raum für Projektentwicklungen vor“.

Ecoplus Aufsichtsrat Landtagsabgeordneter Kurt Hackl, Bürgermeister Erich Stubenvoll (Mistelbach) und Bürgermeister Josef Tatzber (Wilfersdorf) sind vom Standort überzeugt: „Vom Wirtschaftspark profitiert die gesamte Region: Die regionale Zusammenarbeit wird gestärkt und die Wertschöpfung bleibt in der Region. So werden auch Arbeitsplätze gesichert und neu geschaffen“. Hackl ergänzt: „Die ecoplus Wirtschaftsparks und die dort angesiedelten Unternehmen sind Zugpferde auf dem Weg in die Zukunft.“