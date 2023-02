Torten zum Mitnehmen für jeden Anlass

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Sabine Brabec hat sich im Wirtschaftspark Mistelbach/Wilfersdorf ihr süßes Business aufgebaut. Die 54-jährige gelernte Konditormeisterin und zweifache Gewinnerin des Zuckerbäckerawards hat sich mit dem neuen Gebäude der „Süßen Kunststube“, zwölf Jahre nach deren Gründung, einen weiteren Traum verwirklicht.

Mit ihren zwei Mitarbeiterinnen bäckt die aus Siebenhirten stammende Weinviertlerin Tortenträume und Dekortorten für jeden Anlass. „Von Flugzeugen über Kreuzfahrtschiffe bis hin zur Nähmaschine in 3D war schon alles dabei“, erzählt Sabine Brabec: „Mein Publikum sind meist Kundinnen und diese kommen schon mit sehr genauen Vorstellungen zu mir.“ Ob Süßes für Taufe, Geburtstag oder Erstkommunion, Firmung bis hin zu Hochzeitstorten und kleine Hochzeitsbäckereien, den Farben und Formen sind hier kaum Grenzen gesetzt.

Landtagspräsident Karl Wilfing ist dem süßen Genuss recht zugetan und ist stolz auf die Unternehmerin: „Ich gratuliere zu diesem Mut, Tatendrang und UnternehmerINNENgeist, der zur Expansion geführt hat. In diesem neuen, barrierefreien und ökologischen Firmengebäude können die kreativsten Kundenwünsche Wirklichkeit werden.“

Für über 60 Hochzeiten wurde im letzten Jahr gebacken. Durchschnittlich rund 12.000 Eier, 720 Kilo Mehl und 750 Kilo Zucker verarbeitet Sabine Brabec pro Jahr mit ihrem Team in der süßen Kunststube. Dabei wird besonderer Wert auf Zutaten aus der Region gelegt. In Corona-Zeiten hat sich die Geschäftsfrau überlegt, dass nicht nur landwirtschaftliche Produkte in einer Abholstation funktionieren müssten, sondern auch Torten und Mehlspeisen.

Gesagt, getan. Bis heute gibt es zu den Öffnungszeiten im Kühlschrank gemischte Take-Away-Tortenboxen zu je sechs Stück, wo man sich die süßen Genüsse auch für Zuhause gönnen und nach Lust und Laune durchprobieren kann.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.