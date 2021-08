Mit 1. September gründen die zehn Pfarren Mistelbach, Eibesthal, Hüttendorf, Paasdorf, Siebenhirten, Hörersdorf, Frättingsdorf, Wilfersdorf, Kettlasbrunn und Bullendorf den Pfarrverband „Rund um Mistelbach“.

Als erste Startveranstaltung am 5. September begeben sich die zehn Pfarren des Pfarrverbandes auf den Weg von der Mistelquelle in Frättingsdorf nach Siebenhirten. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr bei der Mistelquelle in Frättingsdorf.

Nach einer kurzen besinnlichen Einstimmung und musikalischer Umrahmung fahren die Pfarrmitglieder mit dem eigenen Fahrrad, Traktortaxis oder Autos über den Radweg, vorbei am „Wamperten Kreuz“ zur Kellergasse nach Hörersdorf und weiter entlang der Mistel zur Kirche nach Siebenhirten mit anschließendem gemütlichen Ausklang mit Agape im Schulhof Siebenhirten. Bei dieser Gelegenheit präsentiert sich auch der neue Stadtpfarrer Johannes Cornaro, der aus dem Raum Laa nach Mistelbach wechseln wird. Cornaro wird im Pfarrhof Wilfersdorf wohnen.

Ein Shuttledienst retour nach Frättingsdorf zu den Pkws mittels Kleinbus wird angeboten. Weitere Startveranstaltungen zum gegenseitigen Kennenlernen in den Pfarren vom Pfarrverband folgen im Herbst.