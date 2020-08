Witwe stiftete Bankerl in Erinnerung an ihren Herbert .

Im Alter von 65 Jahren verstarb am 10. Mai 2014 der langjährige Direktor der Raiffeisenbank Mistelbach, Herbert Barisits. In lieber Erinnerung an ihren Gatten spendete nun Doris Barisits der Stadtgemeinde Mistelbach bzw. allen Mistelbacherinnen und Mistelbachern eine Sitzbank.