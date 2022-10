Corona verhinderte in den letzten Jahren die Theaterproduktionen der Bunten Bühne Mistelbach. Jetzt ist die Mistelbacher Traditions-Truppe mit einem selbst geschriebenen Stück zurück.

NÖN: Wie hat sich die Corona-Pause auf euch als Verein ausgewirkt? Wie heiß seid ihr schon auf die Bühne?

Andreas Kuba: Wir alle wollten endlich wieder spielen und zurück auf die Bühne. Das letzte Stück, das wir aufführen konnten, war ja im Sommer 2019 der „Jedermann“. Zum Glück haben wir die Pandemie alle gesund überstanden, und die Bunte Bühne feiert heuer in aller Frische ihren 99. Geburtstag. Unsere Theatergruppe - als älteste noch bestehende Laienbühne des Landes - hat sowohl das Verbot in der Nazi-Zeit als auch den Krieg und alle Krisen danach „überlebt“. Jetzt sind wir bald ein Jahrhundert-Theater. Und freuen uns schon sehr auf unser treues Publikum.

Warum habt ihr euch entschieden, heuer ein selbst verfasstes Stück aufzuführen? Warum das Katastrophen-Setup?

Kuba : Weil wir gesehen haben, dass andere Autoren auch nur mit Wasser kochen, wir aber mit prickelndem Sekt. Scherz. Weil wir bei all den aktuellen Krisen und in einer Zeit, in der niemand so richtig weiß, wie’s weitergeht, genau dieser Situation mit Humor begegnen wollten. Mit Lachen, das ansteckt. Mit einer Komödie, die einer Auswahl unserer Schauspieler exakt auf den Leib geschrieben ist. „Weiß irgendwer, wie’s weitergeht“ ist unser künstlerisches Statement zu Krieg, Corona, Klimawandel und all den anderen Krisen. Als vielleicht witzigste Komödie, seit es Weltuntergänge gibt!

Wie seid ihr auf Elisabeth Heller als Regisseurin gekommen. Wie ist sie als Spielleiterin?

Kuba : Elisabeth Heller war unsere allererste Wahl. Und da ihr das Skript so gut gefallen hat, hat sie zum Glück sofort zugesagt. Mit ihr als Bühnen-Profi haben wir eine Regisseurin, die mit voller Leidenschaft und Perfektionismus das Beste aus uns allen herausholt. Sie hat bei uns auch schon ein Nestroy-Stück und eine szenische Lesung inszeniert, wir kennen uns also gut. Die Proben mit ihr sind extrem herausfordernd, aber sehr, sehr lustig.

Und was dürfen wir zum 100. Geburtstag der Bunten Bühne erwarten?

Kuba : Ein riesengroßes Geburtstagsfest. Mit einem „Best of“ aus 100 Jahren Bunte Bühne. Mit allen Schauspielern, die in den vergangenen Jahrzehnten mitgespielt haben. Wir werden, so viel können wir schon verraten, im Sommer 2023 so richtig groß feiern.

