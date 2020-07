Die WAV wird sich an den Wasserleitungs- und Kanalerrichtungskosten beteiligen, die wegen der Randlage für die Stadt hoch sind, verkehrstechnisch wird die neue Siedlung über einen Kreisverkehr an der B40 optimal an den Verkehr angebunden. „Es wird eine sehr grüne Anlage, es wird Retentionsflächen geben, in denen das Bodenwasser versickern kann, die Bepflanzung wird mit Natur im Garten abgestimmt. Am Areal sollen nur 40 Prozent der Fläche verbaut werden: „Ein sehr modernes Projekt“, sagt Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP).

Bei der Planung werden die Architekten auf ökologische Bauweise achten, die Dächer der Häuser werden gegrünt: „Alles entsprechend der neuen Richtlinien der NÖ Wohnbauförderung“, sagt Manfred Damberger, Vorstandsdirektor der WAV. Als nächster Schritt wird ein Architektur- und Planungsauswahlverfahren durchgeführt, bei dem sechs prämierte Architekturbüros eingeladen werden, das beste Konzept zu erstellen um bei der hochkarätigen Fachjury im September bestehen zu können.

„Auf den insgesamt 43.000 Quadratmetern werden Rückhaltebecken für Oberflächengewässer sowie ein Grünraumkonzept gemäß der Aktion „Natur im Garten“ aber auch die Rahmenbedingungen von der Aktion „Grün statt Grau“ eingearbeitet werden“, sagt Damberger.

Die künftigen Mieter oder Eigentümer können sodann wählen zwischen Reihenhäusern, Doppelwohnhäusern und Wohnungen mit Tiefgaragenplätzen.

Die Realisierung des Gesamtprojektes erfolgt in mehreren Etappen und soll in den nächsten zwei bis vier Jahren umgesetzt werden.