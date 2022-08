Wohnen in bester Lage: Wohnungen wurden übergeben

„Das ist die erste Wohnhausanlage, die ich als Bürgermeister eröffne“, gestand Erich Stubenvoll, seit 2020 Stadtchef in Mistelbach: Wegen Corona hatte es in der Stadt trotz intensivem Wohnbaus keine offiziellen Übergaben gegeben. Am 18. August wurden in der Franz Josef-Straße 87 und 89 insgesamt 34 Wohnungen der Wohnbaugenossenschaft Kamptal an die neuen Bewohner übergeben.

„Ich kann verstehen, dass sie sich für die Kamptal entschieden haben“, sagte Stubenvoll: „Die Siedlungsgenossenschaft genießt einen guten Ruf und bürgt für beste Qualität.“ Außerdem sei die Lage, fußläufig zum Zentrum und nicht weit weg von der Nahversorgung, eine gute.

Die Baukosten lagen bei 7,7 Mio. Euro, wobei 3,8 Mio aus einem vom Land NÖ geförderten Darlehn stammen, die Mieter brachten 786.000 Euro an Eigenmittel ein. „Ohne die Wohnbauförderung des Landes NÖ wäre so ein Bau nicht möglich“, sagte Kamptal-Geschäftsführer Manfred Berger. Angesichts der Teuerungen beim Bau habe das Land die Mittel zum Glück aufgestockt.

„Leistbares Wohnen, wie dieses hier, ist uns vom Land NÖ sehr wichtig“, sagte Wohnbau-Landesrat Martin Eichtinger, der dann auch die Wohnungsschlüssel an die Bewohner übergab.

Beim Bau hatte die Kamptal auf ökologischen Bau gesetzt. Die Wärme in den Häusern kommt aus dem Mistelbacher Fernheizwerk, am Dach sind PV-Elemente und Infrarot-Paneele in den Wohnungen. Die Wärmedämmung entspreche den von der Wohnbauförderung geforderten hohen Standards. In der Tiefgarage besteht die Möglichkeit, zum Parkplatz eine Steckdose nachzurüsten, um E-Mobilität zu fördern. „Eine E-Ladestation gibt es aber nicht“, schränkte Berger ein. Da die Anlage zentrumsnahe liege, gebe es aber entsprechende Räume für Fahrräder. „Alles Rahmenbedingungen für eine hohe Lebensqualität“, ist Berger überzeugt.

Das um und auf in einer Wohnhausanlage sei aber das gute Klima in der Anlage. Um auch hier Voraussetzungen zu schaffen, organisierte Landesrat Martin Eichinger je ein Fass Bier bei Bürgermeister und Genossenschaft, die dann beim gemeinsamen ersten Grätzlfest konsumiert werden.

Pläne für ein weiteres Kamptal-Projekt in der Franz Josef-Straße gibt es bereits, derzeit wird an den anrainertauglichen Feinheiten des Projektes getüftelt.

